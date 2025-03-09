Τον αγωγό αερίου χρησιμοποίησαν οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις προκειμένου να αιφνιδιάσουν τα ουκρανικά στρατεύματα στο Κουρσκ, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Οι Ρώσοι σχεδίασαν με μεγάλη προσοχή την επίθεσή τους στις ουκρανικές δυνάμεις κοντά στην πόλη Σούτζα, πετυχαίνοντας απόλυτα τον στόχο τους.

Η Μόσχα έχει θέσει ως βασικό στόχο την απομάκρυνση των Ουκρανών από την περιοχή του Κουρσκ, ώστε να αφαιρέσουν το όποιο διαπραγματευτικό χαρτί έχει στα χέρια του το Κίεβο, ενόψει και της διαδικασίαςδιαπραγμάτευσης που έχει ξεκινήσει στο παρασκήνιο και θα εξελιχθεί και επισήμως σε λίγα 24ωρα.

Δείτε βίντεο στο οποίο οι ρωσικές δυνάμεις φέρονται να διασχίζουν τον αγωγό αερίου για την πόλη Σούντζα:

KURSK: impresionante ‼️

El momento en que los SRG de la 30ª Brigada RUSA llevaron a cabo la increíble operación de utilizar el oleoducto SUDZHA para burlar las líneas defensivas ucranianas‼️ pic.twitter.com/9FS2wkHrGv — CARLOS AGUIAR-NOTICIAS DE GEOPOLITICA (@Geopolitik_2030) March 8, 2025

Χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες κατέλαβαν περίπου 1.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα της περιοχής Κουρσκ της Ρωσίας τον Αύγουστο του περασμένου έτους, σε μια προσπάθεια, όπως είπε, το Κίεβο να αποκτήσουν διαπραγματευτικό χαρτί στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και να αναγκάσουν τη Ρωσία να μετατοπίσει στρατιωτικές δυνάμεις από την ανατολική Ουκρανία.

Ο Γιούρι Ποντολιάκα, γεννημένος στην Ουκρανία, φιλορώσος στρατιωτικός blogger, είπε ότι οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις περπάτησαν περίπου 15 χιλιόμετρα κατά μήκος ενός μεγάλου αγωγού φυσικού αερίου και κάποιοι είχαν περάσει αρκετές ημέρες στον σωλήνα προτού αιφνιδιάσουν τις ουκρανικές δυνάμεις από το πίσω μέρος κοντά στη Σούτζα.

Η Sudzha είναι το κέντρο των μεγάλων σταθμών μεταφοράς και μέτρησης φυσικού αερίου σε έναν αγωγό που μετέφερε ρωσικό φυσικό αέριο στο ουκρανικό σύστημα.

Ο φιλορώσος blogger Two Majors είπε ότι μια μεγάλη μάχη βρισκόταν σε εξέλιξη για τη Σούτζα και ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν αιφνιδιάσει Ουκρανούς στρατιώτες μπαίνοντας στην πόλη μέσω ενός μεγάλου αγωγού φυσικού αερίου, αναφέρει το Reuters.

Τα ρωσικά κανάλια Telegram έδειξαν εικόνες ειδικών δυνάμεων με μάσκες αερίων και φώτα, «Οι μάχες συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα στη Σούτζα», είπε ο Ποντολιάκα.

Ένας άλλος blogger, ο Yuri Kotenok, είπε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν μετακινήσει εξοπλισμό μακριά από τη Sudzha, πιο κοντά στα σύνορα.

«Αυτή τη στιγμή, οι μονάδες μας επιτίθενται στο βορειοανατολικό τμήμα της Sudzha και μάχονται στην περιοχή της οδού Lomonosov και της βιομηχανικής ζώνης Sudzha», δήλωσε ο Kotenok.

Τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, οι ρωσικές δυνάμεις απώθησαν τις ουκρανικές δυνάμεις σε όλο το μέτωπο του Κουρσκ.

Πηγή: skai.gr

