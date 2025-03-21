Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αργά χθες Πέμπτη μαζική επίθεση με drones εναντίον της Οδησσού στη νότια Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι και να υποστεί ζημιές κτήριο κατοικιών και εμπορικό κέντρο, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Ο Όλεχ Κιπέρ σε ανάρτησή του στο Telegram ανέφερε ότι σημειώθηκαν πλήγματα σε τρεις περιοχές της Οδησσού τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές, ενώ υπάρχει διακοπή ρεύματος σε τρεις συνοικίες της πόλης- λιμάνι.

🇷🇺🇺🇦 𝗥𝘂𝘀𝘀𝗶𝗮'𝘀 𝗮𝘁𝘁𝗮𝗰𝗸 𝗼𝗻 𝗢𝗱𝗲𝘀𝗮



Odessa is reeling from a Russian drone attack, the heaviest yet, with at least 15 explosions igniting fires across the city.



The assault has left three people injured, including a minor girl, and caused widespread damage to… pic.twitter.com/aAIdQdExBx — The Global Beacon (@globalbeaconn) March 20, 2025

Το ουκρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης Suspline είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι στην Οδησσό ακούστηκαν περισσότερες από 18 εκρήξεις μετά τις 22:00 χθες το βράδυ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Au moment même où Donald Trump claironne que les négociations sur l’Ukraine avancent, Odessa subit ce soir la plus violente attaque de drones russes depuis le début de la guerre d’agression.

Terrifiant. pic.twitter.com/WbtvO0u8hP — Laurent SEGNIS (@LaurentSegnis) March 20, 2025

«Η Οδησσός φλέγεται, ρωσικά drones πλήττουν μη στρατιωτικούς στόχους στην πόλη», έγραψε στο Telegram ο Αντρίι Γερμάκ, προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε μια ξεχωριστή επίθεση ρωσικά drones στοχοθέτησαν την πόλη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν -ανάμεσά τους και ένα παιδί- και προκλήθηκαν ζημιές σε τέσσερα κτήρια κατοικιών.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 114 από τα 214 drones που εξαπέλυσε η Ρωσία σε χθεσινοβραδινή επίθεση, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πολεμική Αεροπορία.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, χάθηκε το ίχνος άλλων 81 drones, σε μια αναφορά στη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.