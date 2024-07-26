Μία εντυπωσιακή ανακάλυψη – έναν χαμένο μεσαιωνικό βωμό από την εποχή των σταυροφοριών – έκαναν αρχαιολόγοι της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών στον ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ.

Το πολύτιμο εύρημα αποκαλύφθηκε όταν εργάτες ανέτρεψαν μια τεράστια πέτρινη πλάκα που βρισκόταν για πολύ καιρό - άγνωστο πόσο - ακουμπισμένη σε έναν τοίχο, σε κοινή θέα και καλυμένη με γκράφιτι.

Η άλλη πλευρά της πέτρας όμως ήταν διακοσμημένη με κορδέλες σε στυλ "Cosmatesque" , μια ρωμαϊκή πρακτική συνηθισμένη κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, που οδήγησε τους ερευνητές να καθορίσουν ότι η πλάκα ήταν ο βωμός που καθαγιάστηκε από τον Πάπα το 1149.

Πιστεύεται ότι το μεσαιωνικό παρεκκλήσι-βωμός καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1808 και έκτοτε «θάφτηκε» στη λήθη της ιστορίας.

«Για τους ιστορικούς, πρόκειται για ένα εντυπωσιακό και σημαντικό εύρημα από πολλές απόψεις», ανακοίνωσε η ομάδα από την Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών (OeAW) που έκανε την ανακάλυψη.

«Ο βωμός, με μήκος περίπου 3,5 μέτρα, είναι ο μεγαλύτερος μεσαιωνικός βωμός που είναι γνωστός έως σήμερα», δήλωσε ο Ilya Berkovich, ιστορικός στο Ινστιτούτο Αψβούργων και Βαλκανικών Σπουδών της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών.

Ψηφιακή ανακατασκευή του βωμού των Σταυροφόρων

Η διακόσμηση σε στιλ Cosmatesque ήταν τόσο δημοφιλής στην παπική Ρώμη του Μεσαίωνα που σπάνια χρησιμοποιούταν εκτός αυτής – μάλιστα μόνο ένα αντίστοιχο έργο έχει βρεθεί εκτός Ιταλίας, στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες η ύπαρξη αυτής της τεχνικής στον Πανάγιο Τάφο υποδηλώνει ότι ο Πάπας έστειλε τους τεχνίτες του μέχρι την Ιερουσαλήμ, για να τιμήσει την ιερότερη εκκλησία του χριστιανισμού και να υποστηρίξει την αξίωση του χριστιανισμού στην πόλη, την οποία είχαν κατακτήσει οι σταυροφόροι το 1099.

