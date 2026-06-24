Γερμανία: Ρεκόρ κλοπών στα καταστήματα το 2025

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Αγαθά αξίας 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ εκλάπησαν από γερμανικά καταστήματα το 2025, σημειώνοντας αύξηση 3,1% σε σχέση με το 2023 και νέο ρεκόρ.

Οι κλοπές στο γερμανικό λιανικό εμπόριο αυξάνονται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, με ζημίες από το 2020 έως το 2025 να έχουν αυξηθεί κατά περίπου 29%.

Οι κλοπές από πελάτες αυξήθηκαν κατά 41% στην ίδια πενταετία, επηρεαζόμενες εν μέρει από την αύξηση του πληθωρισμού και των τιμών τροφίμων.

Αλκοόλ, τσιγάρα και καφές είναι τα πιο περιζήτητα αγαθά από τους δράστες κλοπών.

Αγαθά αξίας 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ χάθηκαν από κλοπές σε γερμανικά καταστήματα το 2025. Αλκοόλ, τσιγάρα και καφές βρίσκονται ψηλά στη λίστα των δραστών.Οινοπνευματώδη, τσιγάρα και καφές είναι περιζήτητα. Οι κλοπές στο γερμανικό λιανικό εμπόριο αυξάνονται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Έρευνα του Ινστιτούτου Λιανικής Έρευνας EHI δείχνει ότι πελάτες, εργαζόμενοι, προμηθευτές και προσωπικό υπεξαίρεσαν το 2025 αγαθά αξίας άνω των 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για άνοδο 3,1% σε σύγκριση με πρόπερσι, αλλά και νέο ρεκόρ.



Μεταξύ 2020 και 2025, οι ζημίες αυξήθηκαν κατά σχεδόν 29%, με τις κλοπές από πελάτες να αυξάνονται κατά 41%. Εν μέρει η άνοδος οφείλεται στην αύξηση του πληθωρισμού. Μέσα στην πενταετία οι τιμές αυξήθηκαν πάνω από 20% και οι τιμές τροφίμων περίπου 35%.

Πηγή: Deutsche Welle

Αλκοόλ, τσιγάρα και καφές στις πρώτες θέσειςΟ ειδικός του EHI Φρανκ Χορστ αποδίδει την αύξηση των κλοπών στο λιανικό εμπόριο και στο αυξημένο κόστος ζωής. «Πολλοί λιανοπωλητές εκτιμούν ότι η οικονομική κρίση πιέζει τους καταναλωτές, οδηγώντας ολοένα περισσότερους σε ευκαιριακές κλοπές».Στόχος των επιτήδειων στα σούπερ μάρκετ είναι αλκοολούχα ποτά, προϊόντα καπνού, καφέ, ξυραφάκια και αρώματα, ενώ σε καταστήματα ηλεκτρικών ειδών κονσόλες και βιντεοπαιχνίδια, μέσα αποθήκευσης, κινητά με αξεσουάρ και ασύρματα ακουστικά.Συχνά, πρόκειται για μικρά, σχετικά ακριβά αντικείμενα που είναι εύκολο να «εξαφανιστούν» σε μια τσέπη ή κάτω από ένα ρούχο, λέει ο Γερμανός ειδικός. Για ορισμένους δράστες, η ευκολία μεταπώλησης παίζει καθοριστικό ρόλο στο τι θα κλέψουν.Δισεκατομμύρια ευρώ για περισσότερη ασφάλειαΠολύ συχνά, οι εταιρείες του λιανικού εμπορίου είτε διστάζουν να πάρουν δημόσια θέση για το ζήτημα των κλοπών είτε δεν το κάνουν καθόλου. Παράλληλα, ωστόσο, το λιανικό εμπόριο δαπανά μεγάλα ποσά για να προστατευθεί. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Λιανικής Έρευνας, ο κλάδος επένδυσε το 2025 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε προληπτικά μέτρα όπως εκπαίδευση, βιντεοεπιτήρηση και προσωπικό ασφαλείας. Άλλα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν σε δραστηριότητες όπως η αξιολόγηση βιντεοληπτικού υλικού και οι έλεγχοι αποθεμάτων. Το συνολικό κόστος ανήλθε σε 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ πέντε χρόνια νωρίτερα.«Οι κλοπές από καταστήματα πρέπει να διώκονται και να τιμωρούνται με συνέπεια και συνέχεια. Πολλά καταστήματα χάνουν όλο και περισσότερο την εμπιστοσύνη τους στις αστυνομικές αρχές και τη Δικαιοσύνη», δηλώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Γερμανικής Εμπορικής Ομοσπονδίας HDE, Στέφαν Γκεντ. Για την απονομή δικαιοσύνης απαιτείται περισσότερο, καλά εκπαιδευμένο προσωπικό καθώς και τεχνολογία αιχμής. Η ελάχιστη ποινή για οργανωμένη κλοπή πρέπει να αυξηθεί σε ένα έτος, υπογραμμίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος.Πηγή: dpa

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