Η Ευρώπη προετοιμάζεται για την οργή του Τραμπ

Τα προσβλητικά σχόλια που έκανε το Σαββατοκύριακο ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) κατά Ευρωπαίων ηγετών δεν αποκλείεται να οδηγήσουν σε αναδιάταξη των διατλαντικών σχέσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τον «ικέτεψε» να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί στη σύνοδο της G7. Η Μελόνι, η οποία ήταν μία από τις στενότερες συμμάχους του, χαρακτήρισε τον ισχυρισμό του «εντελώς ψευδή», πυροδοτώντας μια άγρια λεκτική διαμάχη μεταξύ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακολούθως, ο Τραμπ έσπευσε να προαναγγείλει παγκοσμίως πως παραιτείται ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μία ημέρα νωρίτερα από την επίσημη ανακοίνωση που έγινε έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ. Πρόκειται για μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε ακραία ακόμη και για τα δεδομένα του Αμερικανού προέδρου.

Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης επισημαίνουν διαρκώς την απροθυμία της Ευρώπης να εμπλακεί στο ζήτημα του Ιράν, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το γιατί οι ΗΠΑ πρέπει να συνεχίσουν να εγγυώνται την άμυνά της. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται στην Ουάσινγκτον για την πιο κρίσιμη, ίσως, συνάντηση της συμμαχίας με τον Τραμπ από την εποχή της επανεκλογής του.

Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δεσμεύτηκε σε ομιλία του προς τους υπουργούς Άμυνας του ΝΑΤΟ ότι οι ΗΠΑ θα διεξάγουν έρευνα διάρκειας έξι μηνών για να προσδιορίσουν ποιες ευρωπαϊκές χώρες δεν καταβάλλουν το μερίδιο που τους αναλογεί, προειδοποιώντας ότι θα μειώσουν τη στρατιωτική τους παρουσία σε αυτές τις περιοχές.

Παράλληλα, ο Τραμπ εξήρε θερμά ισχυρούς ηγέτες, αποκαλώντας τον Σι Τζινπίνγκ της Κίνας «έναν πολύ έξυπνο άνθρωπο» και τον Ναρέντρα Μόντι της Ινδίας «σπουδαίο ηγέτη», ενώ για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε πως δεν έπρεπε να είχε διωχθεί από τη G8.

Όπως παρατηρεί το Axios, είναι εντυπωσιακό και τελείως αντίθετο το πώς ο Τραμπ χλευάζει τους Ευρωπαίους συμμάχους του και εξυμνεί άλλους ηγέτες για τις ικανότητές τους, αν και αυτή η τακτική δεν είναι νέα. Αυτό που είναι νέο είναι η έντονη δυσαρέσκεια που εκφράζουν οι ΗΠΑ για το γεγονός πως σημαντικές ευρωπαϊκές χώρες αρνούνται να υποστηρίξουν τον πόλεμο στο Ιράν και, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν τους επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουν τις στρατιωτικές τους βάσεις.

«Δεν μας επέτρεψαν καν να χρησιμοποιήσουμε τους διαδρόμους προσγείωσης ή απογείωσης της Ιταλίας, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ συνεισφέρουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για την προστασία της Ιταλίας και άλλων "λεγόμενων" συμμάχων του ΝΑΤΟ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

Ο Χέγκσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, διατύπωσαν την ίδια καταγγελία σχετικά με μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων η Ισπανία, η Γαλλία και η Βρετανία (η οποία υποχώρησε εν μέρει).

«Το ΝΑΤΟ θα είναι αμφίδρομο», δήλωσε ο Χέγκσεθ. «Όταν χώρες όπως η Ισπανία μας αρνούνται τη χρήση αυτών των βάσεων, τότε για ποιο λόγο ανήκουν στο ΝΑΤΟ;», τόνισε ο Ρούμπιο τον Μάιο.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα «The Telegraph» τον Απρίλιο ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από το ΝΑΤΟ, αφού η Συμμαχία δεν βοήθησε τις ΗΠΑ στο Ιράν. «Πάντα ήξερα ότι το ΝΑΤΟ ήταν ένας χάρτινος τίγρης και, παρεμπιπτόντως, το ξέρει και ο Πούτιν», είχε πει.

Ο Ρούτε έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο σε λίγες ώρες και, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κατέχει την τέχνη να κολακεύει τον πρόεδρο, έχει ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο μπροστά του.

Πηγή: skai.gr

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