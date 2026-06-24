Καύσωνας στην Ιταλία: Νεκρός 58χρονος αγρότης από θερμοπληξία - 16 πόλεις σε ύψιστη επιφυλακή

Ένας αγρότης 58 ετών έχασε την ζωή του εξαιτίας θερμοπληξίας στην πόλη Λόντι της βόρειας Ιταλίας. Πρόκειται για το πρώτο θύμα του κύματος καύσωνα που πλήττει και την ιταλική χερσόνησο. Συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σήμερα «στο κόκκινο», σε κατάσταση επιφυλακής λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Συμπεριλαμβάνονται σε αυτές το Μιλάνο, η Φλωρεντία, το Τορίνο, η Ρώμη, η Νάπολη, η Βερόνα και η Βενετία.

O πάπας Λέων, κατά την καθιερωμένη γενική ακρόαση της Τετάρτης, ευχαρίστησε τους πιστούς που γέμισαν την πλατεία του Αγίου Πέτρου, «παρά το μεγάλο αυτό κύμα ζέστης».

Εξαιτίας του καύσωνα, στο μεταξύ, η υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου συνεχίζει να προκαλεί σειρά διακοπών της ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές της Ιταλίας. Ο δήμαρχος της πόλης Τέραμο ζήτησε από την κυβέρνηση Μελόνι να παρέμβει για την αντιμετώπιση του προβλήματος, «το οποίο προκαλεί σοβαρές συνέπειες στην ζωή των πολιτών, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο».

Την ίδια ώρα, αποφασίσθηκε ότι όσοι εργάζονται σε ανοικτούς χώρους θα πρέπει να διακόπτουν την δουλειά τους κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Στην αμοιβή των πολιτών που τίθενται σε «υποχρεωτική ανάπαυση» πρόκειται να συμβάλει σημαντικά το ιταλικό δημόσιο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις, τέλος, οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο στο τέλος της εβδομάδας, ιδίως σε περιφέρειες της κεντρικής και της βόρειας Ιταλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.