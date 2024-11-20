Νέα Υόρκη, Χριστόδουλος Αθανασάτος

Δυο εβδομάδες μετά τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, το μεγάλο ερώτημα για τους αναλυτές, τα ΜΜΕ και τους ψηφοφόρους είναι το πώς ένα διαφαινόμενο «θρίλερ», όπως τουλάχιστον είχε καταγραφεί στις δημοσκοπήσεις που έλαβαν την μεγαλύτερη δημοσιότητα, κατέληξε σε εμφατική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ και στις επτά κρίσιμες Πολιτείες, την στιγμή μάλιστα που είχε καλλιεργηθεί η εντύπωση πως το λεγόμενο «μομέντουμ» ήταν προς την πλευρά της Κάμαλα Χάρις.

Ασφαλώς, ο διαχωρισμός ανάμεσα στις δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν ευρέως και σε αυτές που απλώς καταχωρήθηκαν σε ιστοσελίδες πολιτικής ανάλυσης, όπως η Real Clear Politics, είναι πολύ σημαντικός: Στην πραγματικότητα, εάν κάποιος έριχνε μια ματιά σε όλες που διενεργούνταν καθημερινά, θα αναρωτιόταν εάν είχαν υλοποιηθεί σε παράλληλα σύμπαντα, αφού τα στοιχεία ήταν πλήρως αντιφατικά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Μίσιγκαν στο διάστημα 23-27 Οκτωβρίου, όπου η Susquehanna έδωσε στην Κάμαλα Χάρις προβάδισμα 5 μονάδων, η USA Today ισοπαλία ενώ το Emerson College - σε μεγαλύτερο δείγμα - 2 μονάδες προβάδισμα στον Τραμπ. Επίσης, συνειρμικά έρχεται και η αλήστου μνήμης δημοσκόπηση της Selzer & Co. στην Άιοβα, όπου η Κάμαλα Χάρις εμφανίστηκε στην τελική ευθεία να έχει προβάδισμα τριών μονάδων, προκαλώντας καταιγισμό αναλύσεων, δηλώσεων και εντυπώσεων για την «κόκκινη Πολιτεία» που «σπάει».

Η συγκεκριμένη μέτρηση θεωρήθηκε πρόκριμα για ένα «γυναικείο κύμα ψηφοφόρων προς συγκεκριμένη κατεύθυνση» και έλαβε ισχυρή προβολή, παρά το γεγονός πως, όσοι παρακολουθούσαν την ροή, θα παρατήρησαν πως, αμέσως μετά, μια άλλη, πανομοιότυπου δείγματος δημοσκόπηση στην ίδια Πολιτεία, από το Emerson College, έδωσε μπροστά τον Τραμπ με 10 μονάδες. Για την Ιστορία, η Αϊόβα κερδήθηκε από τον Τραμπ με 13 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, οι αγορές προβλέψεων, όπως η νεοσύστατη Polymarket, ή οι πλατφόρμες προγνώσεων στοιχηματικών εταιρειών όπως αυτή της αναγνωρισμένης Betfair, έδιναν τον Ντόναλντ Τραμπ ως πιθανότερο νικητή με ένα μεταβαλλόμενο ποσοστό από 57% έως 65%, μετά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Παρότι ακόμη και φημισμένοι παίκτες του στοιχηματικού τζόγου, όπως ο ομογενής Χαράλαμπος Βούλγαρης - ο οποίος μάλιστα πολιτικά υποστηρίζει τον Τραμπ - διατύπωσαν την ένσταση πως η “βελόνα” της πρόγνωσης - ειδικά στην Polymarket με τα αποκλειστικά crypto πονταρίσματα- μπορούσε εν μέρει να χαλιναγωγηθεί με ένα στοχευμένο μεγάλο στοίχημα, οι αποδόσεις μεταξύ Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ είχαν φτάσει να έχουν αρκετά μεγάλη απόκλιση ούτως ώστε, ακόμη και με ανοικτό το ενδεχόμενο μερικής χειραγώγησης, ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος να δείχνει όντως φαβορί.

«Το 1.60 με 2.60 ίσως είναι υπερβολική απόκλιση, αλλά μάλλον οι φυσιολογικές τιμές πάλι υπέρ του Τραμπ θα είναι, κάπου στο 1.80 με 2.20», μου είχε εξηγήσει ένας άλλος επαγγελματίας του τζόγου, υπό τον όρο της ανωνυμίας, ο οποίος πόνταρε τελικά περίπου 50.000 δολάρια στη νίκη του Τραμπ.

Όμως, εκτός από τις «ξεροκέφαλες» αποδόσεις των στοιχηματικών - και πέρα από το 7/7 του Τραμπ που έδειξαν την παραμονή των εκλογών οι δημοσκοπήσεις της βραζιλιάνικης εταιρείας Atlas Intel - υπήρχε και μια επιπλέον ένδειξη πως ο εκλογικός άνεμος φυσούσε ευνοϊκά προς την πλευρά του - εσχάτως ταλαιπωρημένου από έντονα καιρικά φαινόμενα - Μαρ-α-Λάγκο: Οι κινήσεις στην επενδυτική και εταιρική ελίτ των ΗΠΑ, οι οποίες σχεδόν μαρτυρούσαν τις εκτιμήσεις - ή και τους φόβους - μετόχων και επενδυτών για το εκλογικό αποτέλεσμα της 5ης Νοεμβρίου και μια πιθανότατη συντηρητική στροφή σε Λευκό Οίκο και Καπιτώλιο.

Αυτοί που «σκότωσαν» το DEI

Περίπου μια εβδομάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές, ο αεροδιαστημικός κολοσσός Boeing ανακοινώνει, μεταξύ άλλων, πως καταργεί πλήρως το αυτόνομο τμήμα DEI.

Τι ακριβώς είναι το DEI;

Τα αρχικά αυτά στέκουν για τις λέξεις Diversity - Equity - Inclusivity (Διαφορετικότητα - Ισότητα - Συμπερίληψη) και αφορούν μια ατζέντα συμπερίληψης για ποσοστιαία πρόσληψη και στήριξη δράσεων μειονοτήτων όπως οι αφροαμερικανοί και οι ισπανόφωνοι, κοινωνικές ομάδες όπως τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αλλά και τις γυναίκες.

Το DEI, το οποίο εξελίχθηκε σε μια έντονα πολιτικοποιημένη εταιρική στρατηγική αποτελούσε μέρος του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της Boeing από το 2007, όμως είχε ενισχυθεί ουσιαστικά από το καλοκαίρι του 2020, μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ.

Τόσο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, όσο και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν χαρακτηρίσει το DEI ως φαινόμενο «woke capitalism», όμως οι πιέσεις από τη συντηρητική πολιτική παράταξη για υποβάθμισή του στο σύνολο του ισχυρού εταιρικού κόσμου έπεφτε στο κενό. Μέχρι φέτος τουλάχιστον.

Ήταν όμως μόνο η Boeing που «σκότωσε» το τμήμα DEI;

Τα σχετικά στοιχεία απαντούν πως όχι. Ήδη, από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο, τον ίδιο δρόμο είχαν ακολουθήσει εταιρείες με ηχηρότατο όνομα, όπως οι Ford, Toyota, Harley Davidson, Lowe’s, Tractor Supply και John Deere, αποσύροντας επίσης την υποστήριξή τους σε εκδηλώσεις και δράσεις υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ Κοινότητας.

Η αλλαγή αυτή στη στρατηγική - που δρομολογήθηκε στο όνομα της πολιτικής αποστασιοποίησης - αποδόθηκε από ΜΜΕ σε επιτυχημένες πιέσεις συντηρητικών ακτιβιστών και λόμπυ, προκαλώντας, παράλληλα, τις αντιδράσεις προοδευτικών πολιτικών κύκλων.

Ο κοινός παρονομαστής της Blackrock

Τι θα μπορούσε να συνδέει όμως τις παραπάνω εταιρείες, ορισμένες εκ των οποίων δραστηριοποιούνται σε πολύ διαφορετικούς τομείς μεταξύ τους; Ένας κοινός παρονομαστής είναι πως όλες διαθέτουν κεφάλαια - με πανομοιότυπο καθεστώς σύμπραξης - του επενδυτικού γίγαντα Blackrock, ο οποίος έχει ισχυρή επιρροή στην παγκόσμια οικονομία και πολιτική.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει εκφραστεί άμεση δημόσια παραδοχή πως η Blackrock εισηγήθηκε στις εταιρείες αυτές για να ακολουθήσουν τον συγκεκριμένο δρόμο με το DEI, υπάρχουν ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία για τη δράση της τον τελευταίο χρόνο.

Το πρώτο ήταν το πολύ χαμηλό ποσοστό έγκρισης επενδύσεων με βάση το ESG. Ενταγμένος επίσης στην κατηγορία “woke capitalism” που τόσο επικρίνουν οι συντηρητικοί πολιτικοί και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο δείκτης ESG στέκει για τα κριτήρια Enviromental, Social and Governance (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Διακυβερνητικά).

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Forbes στις 4 Σεπτεμβρίου, από τον Ιούλιο του 2023 έως τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, η εταιρεία στήριξε μόνο το 4% από τις 493 τέτοιες προτάσεις. Το 2021, η BlackRock υποστήριξε το 47% αυτών των προτάσεων από ακτιβιστές μετόχους. Στο “Social” αρχικό του ESG, έχουν ενταχθεί και οι πολιτικές στο πλαίσιο του DEI, το οποίο, κατά σύμπτωση (;) δέχθηκε πλήγμα στις προαναφερόμενες εταιρείες που έχουν άμεση σχέση με την Blackrock.

Σε μια δεύτερη υποσημείωση, η κοινότητα των επενδυτών bitcoin είδε στο πρόσωπο του Τραμπ τον πολιτικό εκείνο ο οποίος θα αφήσει, με λιγότερους περιορισμούς, τον τομέα των κρυπτονομισμάτων να αναπτυχθεί περαιτέρω.

Ποιος κολοσσός έχει επενδύσει στα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs) του Bitcoin με έγκριση το 2023; Μάλλον, την απάντηση την έχετε ήδη βρει.

Ασφαλώς, η Blackrock έσπευσε εξ αρχής να διαψεύσει πως οι κινήσεις της έδειχναν προς μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση. Αρχικά, όσον αφορά στο ποσοστό των επενδύσεων σε ESG, έκανε λόγο για κάποιες κακές επιχειρηματικά προτάσεις που ούτως ή άλλως θα απορρίπτονταν και ότι οι αρνητικές απαντήσεις δεν αφορούσαν καθαυτό το ESG. Βέβαια, ήταν ο ίδιος ο Διευθύνων Σύμβουλος, Λάρι Φινκ, ο οποίος, ήδη από το 2023, είχε δηλώσει πως εγκαταλείπει τον όρο ESG ως πολιτικοποιημένο, σπεύδοντας να σημειώσει πως αυτό δεν έχει να κάνει με την ουσία των επενδύσεων αυτών.

Αναφορικά με το Bitcoin, ο Φινκ είχε δηλώσει εντός του Οκτωβρίου πως θα πάρει τον δρόμο της ανάπτυξης ανεξαρτήτως νικητή στις 5 Νοεμβρίου, ενώ προσπάθησε να υποβαθμίσει την εντύπωση πως οι εκλογές αυτές ήταν “οι σημαντικότερες της ζωής μας”.

“Έχω κουραστεί να ακούω ότι αυτές είναι οι σημαντικότερες εκλογές της ζωής μου. Η πραγματικότητα είναι πως, με την πάροδο του χρόνου, δεν επηρεάζουν τις αγορές”, είχε αναφέρει μεταξύ άλλων/

Η ουδετερότητα συνιστά μεταστροφή

Όπως προαναφέρθηκε, δεν έχει αποδειχθεί ότι η Blackrock επηρέασε τις αποφάσεις των μεγάλων εταιρειών που παρατέθηκαν παραπάνω για την υποβάθμιση ή κατάργηση του DEI. Ούτε κάποιος μπορεί να εκφράσει άμεσα αντίλογο στις αιτιάσεις πως η συρρίκνωση των επενδύσεων ESG ήταν τελικά θέμα κακών προτάσεων.

Ακόμη όμως κι αν κανένας δεν δύναται να δώσει απόλυτη πρόγνωση για το αποτέλεσμα των οποιονδήποτε εκλογών - εκτός κι αν δηλώνει ότι έχει την έκτη αίσθηση - ο τεκμηριωμένος συνυπολογισμός των πιθανοτήτων αποτελεί, ούτως ή άλλως, εκ των ων ουκ άνευ για κάθε εταιρεία ή επενδυτικό οίκο με σκοπό το κέρδος. Πολλώ δε μάλλον για έναν κολοσσό όπως η Blackrock.

Ιδίως επίσης για πολιτικά γεγονότα με καταιγιστικές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, όπως οι Προεδρικές Εκλογές των ΗΠΑ, όσο κι αν ο κ. Φινκ υποτιμούσε επικοινωνιακά την δυνητική επιρροή τους.

Καμία από αυτές τις εταιρείες δεν υποστήριξε ανοικτά συντηρητικές θέσεις ή τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Το πέρασμα όμως από την ταύτιση με στρατηγικές που προωθούνται από έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο στην εταιρική ουδετερότητα, είναι μια μεταστροφή.

Μια εταιρική ουδετερότητα, την οποία επέδειξε με εκδοτικό μανδύα ο μεγιστάνας Τζεφ Μπέζος, δίνοντας ξαφνικά εντολή στην αρχισυνταξία της Ουάσιγκτον Ποστ να κόψει το άρθρο υποστήριξης (endorsement) του editorial προς την Κάμαλα Χάρις. Σκέφτηκε ξαφνικά ο Τζεφ Μπέζος πως η προσκείμενη στους Δημοκρατικούς εφημερίδα θα πρέπει να δείξει πως δεν έχει πολιτική προτίμηση; Οι υπόλοιπες - και πιο σημαντικές για το επιχειρηματικό του μέγεθος - δραστηριότητές του, με κάνουν να αμφιβάλλω.

Διότι η μεταστροφή καταδεικνύει πως κάποιοι με ανάλογη αρμοδιότητα εκτίμησαν την κατάσταση διαφορετικά.

