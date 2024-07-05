Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας πραγματοποιεί ασκήσεις με τη χρήση αυτοκινούμενων εκτοξευτήρων πυρηνικών πυραύλων, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο το ίδιο υπουργείο.

Πληρώματα των πυραυλικών εκτοξευτήρων Yars από δύο μονάδες έχουν κινητοποιηθεί για να μετακινηθούν σε απόσταση 100 χιλιομέτρων και να ασκηθούν στην απόκρυψη στο πεδίο μάχης και στην ανάπτυξη των συστημάτων τους, με περισσότερα πληρώματα να λαμβάνουν μέρος στις ασκήσεις στο μέλλον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

