Η Ρωσία ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι δηλώσεις ανώτατου στρατιωτικού αξιωματούχου του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τις οποίες η στρατιωτική συμμαχία θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο «προληπτικής επίθεσης», είναι εξαιρετικά ανεύθυνες και αποτελούν προσπάθεια κλιμάκωσης της έντασης, σημειώνει το Reuters.

Ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε δήλωσε στους Financial Times ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να εντείνει την αντίδρασή του στον υβριδικό πόλεμο της Μόσχας και ότι μια «προληπτική επίθεση» θα μπορούσε να θεωρηθεί «αμυντική ενέργεια».

Ο Ντραγκόνε ανέφερε ότι εξετάζεται εάν στοιχεία υβριδικής σύγκρουσης -όπου πολλά μέλη του ΝΑΤΟ διαθέτουν επιθετικές δυνατότητες- θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μια πιο δυναμική προσέγγιση.

Αν και ένα «προληπτικό χτύπημα» θα μπορούσε να θεωρηθεί «αμυντική ενέργεια», ο Ντραγκόνε πρόσθεσε ότι «είναι πιο μακριά από τον κανονικό τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς μας».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Mαρία Ζαχάροβα, ανέφερε ότι οι δηλώσεις αυτές θεωρήθηκαν από τη Μόσχα ως «ένα εξαιρετικά ανεύθυνο βήμα, που υποδηλώνει την προθυμία της συμμαχίας να συνεχίσει να κινείται προς την κλιμάκωση».

«Βλέπουμε σε αυτό μια σκόπιμη προσπάθεια να υπονομευθούν οι προσπάθειες για την υπέρβαση της ουκρανικής κρίσης», σημείωσε η Ζαχάροβα. «Οι άνθρωποι που κάνουν τέτοιες δηλώσεις πρέπει να είναι ενήμεροι για τους κινδύνους και τις πιθανές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων και των ίδιων των μελών της συμμαχίας», επεσήμανε.

Πηγή: skai.gr

