Σφοδρή επίθεση στο Κίεβο εξαπέλυσε τη Δευτέρα η Μαρία Ζαχάροβα, μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου».

Οι «τρομοκρατικές επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα στις 28 και 29 Νοεμβρίου σημειώθηκαν με φόντο ένα μεγάλης κλίμακας σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία, το οποίο αποκάλυψε για άλλη μια φορά την εγκληματική φύση της χούντας που σφετερίστηκε την εξουσία, και τις παραιτήσεις υψηλόβαθμων προσωπικοτήτων στο καθεστώς του Κιέβου» αναφέρει η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Η Ζαχάροβα υποστήριξε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις σε στόχους ρωσικών συμφερόντων έχουν στόχο να αποσπάσουν την προσοχή της ουκρανικής κοινής γνώμης από τις ήττες στο μέτωπο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της Ρωσίδας αξιωματούχου:

«Στις 28 Νοεμβρίου, στη νότια Μαύρη Θάλασσα, κοντά στις ακτές της Τουρκίας, μη επανδρωμένα πολεμικά σκάφη επιτέθηκαν και προκάλεσαν ζημιές στα δεξαμενόπλοια Cairo και Virat, τα οποία έπλεαν υπό σημαία Γκάμπιας προς το λιμάνι του Νοβοροσίσκ. Το επόμενο πρωί, το δεξαμενόπλοιο Virat δέχθηκε νέα επίθεση.

Επιπλέον, νωρίς το πρωί της 29ης Νοεμβρίου, μια επίθεση με μη επανδρωμένα σκάφη του ίδιου τύπου στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ απενεργοποίησε τη μονάδα πρόσδεσης VPU-2, η οποία ανήκει στην διεθνή κοινοπραξία αγωγών της Κασπίας, η οποία ενώνει εταιρείες καυσίμων και ενέργειας από τη Ρωσία, το Καζακστάν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών του καθεστώτος του Κιέβου ουσιαστικά ισχυρίστηκαν συμμετοχή σε αυτές τις επιθέσεις, δημοσιεύοντας βίντεο με στοιχεία των τρομοκρατικών επιθέσεων στα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Καταδικάζουμε έντονα αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις και τις ενέργειες όλων των εμπλεκομένων στον σχεδιασμό και την υλοποίησή τους.

Οι φίλοι μας από το Υπουργείο Εξωτερικών του Καζακστάν εξέφρασαν διαμαρτυρία για αυτήν την τελευταία, τρίτη πράξη επιθετικότητας κατά της κοινοπραξίας αγωγών της Κασπίας. Οι Τούρκοι εταίροι μας εξέφρασαν επίσης ανησυχία για τις επιθέσεις.

Τονίζουμε ότι η πολιτική ενεργειακή υποδομή που δέχτηκε επίθεση παίζει ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας και δεν έχει υποβληθεί ποτέ σε διεθνείς περιορισμούς ή περιορισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα στις 28 και 29 Νοεμβρίου σημειώθηκαν με φόντο ένα μεγάλης κλίμακας σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία, το οποίο αποκάλυψε για άλλη μια φορά την εγκληματική φύση της χούντας που σφετερίστηκε την εξουσία, και τις παραιτήσεις υψηλόβαθμων προσωπικοτήτων στο καθεστώς του Κιέβου.

Προφανώς, ορισμένοι Δυτικοί χορηγοί του Κιέβου επιδιώκουν να ανακατευθύνουν την προσοχή της ουκρανικής κοινωνίας στις ''υψηλού προφίλ'' επιθέσεις σε αμάχους. Προσπαθούν να δείξουν στους εδώ και καιρό αποθαρρυμένους Ουκρανούς μια ακόμη απατηλή ''νίκη'' με φόντο ένα καταρρέον μέτωπο στη Βόρεια Στρατιωτική Περιφέρεια και την σαφώς δεινή κατάσταση των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Βλέπουμε επίσης μια άμεση σύνδεση με προσπάθειες παρεμπόδισης των συνεχιζόμενων διεθνών προσπαθειών για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης. (...)

Οι τρομοκρατικές ενέργειες του καθεστώτος του Κιέβου αποτελούν μήνυμα για όσους αναζητούν προς το παρόν μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων πρωτοβουλιών του Ντόναλντ Τραμπ.

Καλούμε όλους τους ορθολογικούς κύκλους να καταδικάσουν τις τρομοκρατικές επιθέσεις που διαπράχθηκαν στη Μαύρη Θάλασσα στις 28 και 29 Νοεμβρίου, οι οποίες απειλούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε αυτά τα ύδατα, και να δώσουν μια σωστή αξιολόγηση των καταστροφικών ενεργειών του καθεστώτος του Κιέβου και των χειριστών του».

