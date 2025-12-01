Η Ουκρανία ζητά περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε πρόσθετη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέχρι το τέλος του έτους για να αγοράσει οπλικά συστήματα από τις ΗΠΑ, δήλωσε η πρέσβης της χώρας στο ΝΑΤΟ.

«Θα ήμασταν εξαιρετικά ευγνώμονες για τις νέες συνεισφορές των συμμάχων, ώστε η Ουκρανία να μπορεί να λαμβάνει εξοπλισμό μέσω του PURL χωρίς διακοπή», δήλωσε η Aλιόνα Γκέτμαντσουκ στο Bloomberg, αναφερόμενη σε ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί αγορές όπλων από τις ΗΠΑ με χρήματα που παρέχονται κυρίως από τους Ευρωπαίους εταίρους του Κιέβου.

Η χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο στοχεύει να αποκρούσει τις εντατικές αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας και την αμείλικτη προέλαση των δυνάμεων του Κρεμλίνου καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Η Ολλανδία θα διαθέσει επιπλέον 250 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά εξοπλισμού από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αεροπορικής άμυνας και μαχητικών αεροσκαφών F-16, δήλωσε ο Ολλανδός υπουργός Άμυνας Ruben Brekelmans τη Δευτέρα, πριν από τη συνάντηση με τους Ευρωπαίους ομολόγους του στις Βρυξέλλες.

Ωστόσο, πολλοί ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν δείξει επιφυλακτικότητα να δεσμευτούν στην πρωτοβουλία υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ, μετά την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει την οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Αυτή η επιφυλακτικότητα εντάθηκε ακόμη περισσότερο μετά την έκπληξη που προκάλεσαν στην Ευρώπη οι τελευταίες ειρηνευτικές προσπάθειες της Ουάσινγκτον, συμπεριλαμβανομένου ενός αρχικού σχεδίου 28 σημείων που φαινόταν να ευνοεί τη Ρωσία.

Η πρόταση αναθεωρήθηκε ώστε να γίνει περισσότερο αποδεκτή από το Κίεβο κατά τις συνομιλίες μεταξύ των διαπραγματευτών της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στη Γενεύη την περασμένη εβδομάδα. Οι δύο πλευρές συναντήθηκαν ξανά την Κυριακή στη Φλόριντα για συζητήσεις, τις οποίες ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε παραγωγικές. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος φιλοξένησε τη συνάντηση, ταξιδεύει αυτή την εβδομάδα στη Ρωσία για συνομιλίες με τον Πούτιν.

Οι συνεχιζόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις «δεν πρέπει να εκληφθούν ως σήμα για την κατάργηση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και της πίεσης προς τη Ρωσία », δήλωσε η Γκέτμαντσουκ.

Για να υποστηρίξει το Κίεβο, η Ευρώπη πρέπει «να συμφωνήσει αμέσως», πρόσθεσε. Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία για την αξιοποίηση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, μια απόφαση που πιθανότατα θα ληφθεί κατά τη σύνοδο κορυφής των ηγετών στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου.

Η Γκέτμαντσουκ χαρακτήρισε το πρόγραμμα PURL ως πολύ αποτελεσματικό. Παρείχε το 75% της χρηματοδότησης για το σύστημα αεροπορικής άμυνας Patriot.

Πηγή: skai.gr

