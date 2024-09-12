Η «Γαλάζια Πατρίδα» έκανε την εμφάνισή της και στα σχολικά βιβλία της Τουρκίας, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Ειδικότερα, όπως είχε προαναγγείλει η Άγκυρα, σε βιβλίο που παραδίδεται σε Τούρκους μαθητές εμφανίζεται η θεωρία της Γαλάζιας Πατρίδας (Mavi Vatan στα τούρκικα).

Υπάρχει μια αυτοσυγκράτηση, ωστόσο, στη σύνθεση του χάρτη που παρουσιάζεται στους μαθητές, δηλαδή δεν εμφανίζεται το Αιγαίο πέλαγος κομμένο στη μέση. Η λέξη γαλάζια Πατρίδα τοποθετείται στον χάρτη πάνω από την Τουρκία, όχι όπως φαινόταν πίσω από την ομιλία του Ερντογάν.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα τουρκικά σχολικά βιβλία που διαβάζουν μαθητές 14 ετών, της ενάτης τάξης δίνεται η εξής άσκηση:

Να δοθούν παραδείγματα του αγώνα της Τουρκίας ενάντια στις άδικες διεκδικήσεις που αγνοούν τα νόμιμα και γεωγραφικά συμφέροντα της χώρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Αναφέρεται Αιγαίο, παρότι το Υπουργείο Παιδείας είχε ζητήσει να γράφεται ως θάλασσα των Νήσων.

Επίσης, γίνεται λόγος για Ουράνια Πατρίδα. Η Γαλάζια Πατρίδα σύμφωνα με το βιβλίο περιλαμβάνει τις θαλάσσιες περιοχές διευθύνης της Τουρκίας που κηρύχθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, όπως και σύμφωνα με τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας.

Είναι η πρώτη φορά που οι Τούρκοι μαθητές θα δουν στο σχολικό βιβλίο ότι υπάρχει Γαλάζια Πατρίδα, μέχρι τώρα δεν υπήρχε.

