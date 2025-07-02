Ronnie Coleman: Ώρες αγωνίας για τον βασιλιά του μπόντι μπίλντιγκ

Μπορεί ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ να είναι ο γνωστότερος μποντιμπίλντερ αφού γνώρισε επιτυχημένη πορεία ως ηθοποιός, αλλά «βασιλιάς του μπόντι μπίλντιγκ» θεωρείται ο Ρόνι Κόλεμαν, με οχτώ τίτλους «Mr Olympia» μαζί με τον Λι Χέινι (έναντι έξι του «Άρνι»).

Η οικογένεια του θρυλικού μποντιμπίλντερ έδωσε μια ενημέρωση σχετικά με την υγεία του, αφού αποκάλυψε ότι υπέστη ένα σοβαρό «επείγον ιατρικό περιστατικό».

Μέσω του Instagram τη Δευτέρα, η οικογένεια του Κόλεμαν ανακοίνωσε ότι ο 61χρονος «εισήχθη στο νοσοκομείο», αλλά απέφυγε να αποκαλύψει το ακριβές ιατρικό πρόβλημα.

Επιβεβαίωσε ότι ο Κόλεμαν υπέστη «λοίμωξη στην κυκλοφορία του αίματος» και ότι οι θεραπείες «συνεχίζονται».

Σε μια ανάρτηση στο Instagram, έγραψαν: «Ο Ρόνι μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένη ιατρική μονάδα για να λάβει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο φροντίδας.

«Αυτή τη στιγμή λαμβάνει θεραπεία για μια λοίμωξη στην κυκλοφορία του αίματος και παραμένει υπό στενή, εντατική ιατρική παρακολούθηση».

«Ενώ η κατάστασή του παραμένει περίπλοκη, υπάρχουν ενθαρρυντικά σημάδια προόδου και η ιατρική του ομάδα εργάζεται όλο το εικοσιτετράωρο για να υποστηρίξει την ανάρρωσή του.

«Σε αυτό το στάδιο, οι βασικές αξιολογήσεις και θεραπείες βρίσκονται σε εξέλιξη και ο Ρόνι συνεχίζει να αγωνίζεται με τη δύναμη και την ανθεκτικότητα που τον χαρακτηρίζουν.

«Είμαστε ευγνώμονες για την τεράστια υποστήριξη και την καλοσύνη που έδειξαν οι θαυμαστές, οι φίλοι και ολόκληρη η κοινότητα. Παρακαλούμε συνεχίστε να έχετε τον Ρόνι στις σκέψεις και τις προσευχές σας. Οι ενημερώσεις θα κοινοποιούνται μόλις γίνουν διαθέσιμες μέσω επίσημων καναλιών».

Ο Κόλεμαν, 61 ετών σήμερα, αναγκάστηκε να αναβάλει ένα προγραμματισμένο ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram την Κυριακή, ο Κόλεμαν έγραψε: «Γεια σας παιδιά, δεν μου αρέσει καθόλου που θα σας το πω, αλλά δεν θα μπορέσω να έρθω στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα όπως είχα σχεδιάσει. Δυστυχώς, είχα ένα επείγον ιατρικό περιστατικό και έπρεπε να μείνω εδώ στις ΗΠΑ για θεραπεία.

«Αλλά μην ανησυχείτε... Είμαι σε καλά χέρια, λαμβάνω την καλύτερη φροντίδα και παραμένω δυνατός. Θα επιστρέψω καλύτερα από ποτέ και ανυπομονώ να σας δω όλους σύντομα!»

