«Αθώος» δήλωσε ο γιος του διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του, οι οποίοι βρέθηκαν κατακρεουργημένοι στην οικία τους.

Η υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Χόλιγουντ -και όχι μόνο- εξελίχθηκε στην πλέον τραγική εκδοχή της, καθώς ως βασικός ύποπτος θεωρήθηκε ο γιος τους, Νικ.

Ο 32χρονος Νιικ Ράινερ, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από δημόσιο συνήγορο υπεράσπισης, εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Λος Άντζελες, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες της διπλής δολοφονίας. Ο δικηγόρος που είχε αναλάβει αρχικά την υπεράσπισή του παραιτήθηκε τον Ιανουάριο, γεγονός που ερμηνεύτηκε ως «αποδοχή ενοχής».

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του έφεραν πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο σε πολλά σημεία του σώματός τους.

Ο Νικ Ράινερ είχε εξαρτημένος από ναρκωτικά, ενώ είχε διαγνωστεί και με σχιζοφρένεια.

Πηγή: skai.gr

