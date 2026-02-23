«Αθώος» δήλωσε ο γιος του διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του, οι οποίοι βρέθηκαν κατακρεουργημένοι στην οικία τους.
Η υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Χόλιγουντ -και όχι μόνο- εξελίχθηκε στην πλέον τραγική εκδοχή της, καθώς ως βασικός ύποπτος θεωρήθηκε ο γιος τους, Νικ.
Ο 32χρονος Νιικ Ράινερ, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από δημόσιο συνήγορο υπεράσπισης, εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Λος Άντζελες, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες της διπλής δολοφονίας. Ο δικηγόρος που είχε αναλάβει αρχικά την υπεράσπισή του παραιτήθηκε τον Ιανουάριο, γεγονός που ερμηνεύτηκε ως «αποδοχή ενοχής».
Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του έφεραν πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο σε πολλά σημεία του σώματός τους.
Ο Νικ Ράινερ είχε εξαρτημένος από ναρκωτικά, ενώ είχε διαγνωστεί και με σχιζοφρένεια.
