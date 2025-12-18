Στο δικαστήριο ο Νικ Ράινερ

Ο Νικ Ράινερ εμφανίστηκε για πρώτη φορά ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου στο Λος Άντζελες την Τετάρτη, κατηγορούμενος για δύο ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού, τη δολοφονία των γονιών του, του ηθοποιού-σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, ενώ τα άλλα δύο παιδιά του ζευγαριού έκαναν την πρώτη τους δημόσια δήλωση για την απώλειά τους.

Ο Νικ Ράινερ, 32 ετών, δεν δήλωσε την ενοχή του καθώς εμφανίστηκε πίσω από το τζάμι του κρατητηρίου στο μεγάλο δικαστήριο του Λος Άντζελες, όπου απαγγέλλονται οι κατηγορίες. Σύμφωνα με το Associated Press, ήταν αλυσοδεμένος και φορούσε την καθιερωμένη μπλε φόρμα πρόληψης αυτοκτονιών που χρησιμοποιείται στη φυλακή.

Η απαγγελία της κατηγορίας του αναβλήθηκε για τις 7 Ιανουαρίου κατόπιν αιτήματος του δικηγόρου του. Μίλησε μόνο για να πει «ναι, κύριε Πρόεδρε» συμφωνώντας στην ημερομηνία. Κρατείται χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα καταβολής εγγύησης.

Ο Ρομπ Ράινερ, από αριστερά, η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, η Ρόμι Ράινερ, ο Νικ Ράινερ, η Μαρία Γκιλφίλαν και ο Τζέικ Ράινερ φτάνουν στην πρεμιέρα της ταινίας «Spinal Tap II: The End Continues» την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, στο Egyptian Theatre Hollywood στο Λος Άντζελες

«Δεν ήταν απλώς οι γονείς μας. Ήταν οι καλύτεροί μας φίλοι»

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Τζέικ Ράινερ, και η μικρότερη αδελφή του, Ρόμι Ράινερ, δημοσίευσαν την ανακοίνωσή τους μέσω εκπροσώπου της οικογένειας.

«Οι λέξεις δεν μπορούν καν να περιγράψουν τον αδιανόητο πόνο που βιώνουμε κάθε στιγμή της ημέρας», είπαν. «Η φρικτή και συντριπτική απώλεια των γονιών μας, του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ, είναι κάτι που κανείς δεν πρέπει να βιώσει ποτέ. Δεν ήταν απλώς οι γονείς μας. Ήταν οι καλύτεροί μας φίλοι».

Τα αδέρφια δήλωσαν ότι είναι ευγνώμονες για τον καταιγισμό συλλυπητηρίων, την καλοσύνη και την υποστήριξη που έλαβαν όχι μόνο από την οικογένεια και τους φίλους, αλλά και από ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα. «Τώρα ζητάμε σεβασμό και ιδιωτικότητα, οι εικασίες να μετριάζονται με συμπόνια και ανθρωπιά και να θυμόμαστε τους γονείς μας για τις απίστευτες ζωές που έζησαν και την αγάπη που έδωσαν», συμπλήρωσαν.

Μετά την ακροαματική διαδικασία, ο δικηγόρος του Νικ Ράινερ, Άλαν Τζάκσον, χαρακτήρισε την υπόθεση «μια καταστροφική τραγωδία που έπληξε την οικογένεια Ράινερ». Είπε ότι η διαδικασία θα είναι πολύ περίπλοκη και ζήτησε οι περιστάσεις να μην είναι «βιαστικές στην κρίση, ούτε βιαστικές σε συμπεράσματα».

Ο Τζάκσον αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις δεκάδων δημοσιογράφων που τον περιέβαλαν και δεν αναφέρθηκε στην ενοχή ή την αθωότητα του πελάτη του.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Άλαν Τζάκσον, μιλάει στο δικαστήριο για να υπερασπιστεί τον Νικ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του - Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, στο Λος Άντζελες

Καμία αντίσταση κατά της αρχής

Ο Νικ Ράινερ κατηγορήθηκε την Τρίτη για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, 70 ετών, οι οποίοι δολοφονήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, ανέφερε το γραφείο του Εισαγγελέα. Βρέθηκαν νεκροί με εμφανή τραύματα από μαχαίρι αργά το απόγευμα στο σπίτι τους στην αριστοκρατική γειτονιά Μπρέντγουντ στη δυτική πλευρά του Λος Άντζελες, ανέφεραν οι αρχές.

Ο Νικ Ράινερ δεν αντιστάθηκε όταν συνελήφθη ώρες αργότερα στην περιοχή Exposition Park κοντά στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, περίπου 22,5 χιλιόμετρα από τον τόπο του εγκλήματος, ανέφερε η αστυνομία.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τίποτα σχετικά με το κίνητρο των δολοφονιών.

Οι δύο κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού υπάγονται σε ειδικό πλαίσιο νόμου που αφορά σε δύο ή περισσότερες δολοφονίες, ενώ η ένδειξη ότι ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε ένα επικίνδυνο όπλο (μαχαίρι) ενδέχεται να επιβαρύνει την ποινή του.

Ο εισαγγελέας Νάθαν Χόχμαν δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη ότι το γραφείο του δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα επιδιώξει τη θανατική ποινή του Ράινερ.

Η δικαστής Theresa McGonigle κάθεται στο εδώλιο πριν από την εμφάνιση του Nick Reiner, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του - Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, στο Λος Άντζελες

«Η ιστορία τους δεν θα τελειώσει με αυτή την απίστευτη τραγωδία»

Ο Ρομπ Ράινερ ήταν ο βραβευμένος με Emmy πρωταγωνιστής της κωμικής σειράς «All in the Family», ενώ στη συνέχεια σκηνοθέτησε ταινίες όπως οι «Stand by Me», «The Princess Bride» και «When Harry Met Sally …», της οποίας η πρωταγωνίστρια Μεγκ Ράιαν απέτισε φόρο τιμής στους εκλιπόντες την Τετάρτη.

«Σας ευχαριστώ, Ρομπ και Μισέλ, για τον τρόπο που πιστεύετε στην αληθινή αγάπη, στα παραμύθια και στο γέλιο. Σας ευχαριστώ για την πίστη σας στο καλύτερο των ανθρώπων και για τη βαθιά σας αγάπη για τη χώρα μας», έγραψε η Ράιαν σε ανάρτησή της στο Instagram. «Πρέπει να πιστέψω ότι η ιστορία τους δεν θα τελειώσει με αυτή την απίστευτη τραγωδία».

Όπως αναφέρει το Associated Press, ο Ρομπ Ράινερ γνώρισε τη Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της κλασικής ρομαντικής κομεντί και είπε ότι αυτή η συνάντηση τον ενέπνευσε να αλλάξει την ταινία ώστε να έχει ένα ευτυχισμένο τέλος.

Ο συμπρωταγωνιστής του Ράιαν, Μπίλι Κρίσταλ, στενός φίλος του Ρομπ Ράινερ εδώ και δεκαετίες, ήταν μέλος μιας ομάδας στην οποία συμμετείχαν επίσης οι Άλμπερτ Μπρουκς, Μάρτιν Σορτ και Λάρι Ντέιβιντ, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση συλληπτήριων για το ζευγάρι την Τρίτη το βράδυ.

«Ήταν μια ξεχωριστή δύναμη μαζί — δυναμικοί, ανιδιοτελείς και πηγή έμπνευσης», ανέφερε. «Ήμασταν φίλοι και θα μας λείψουν για πάντα».

Ο Ρομπ Ράινερ έχει μια ακόμη κόρη, την Τρέισι Ράινερ, από τον πρώτο του γάμο, με την ηθοποιό-σκηνοθέτη Πένι Μάρσαλ.

Ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας Χαμπίμπ Μπαλιάν στέκεται ενώπιον της δικαστού πριν από την εμφάνιση του Νικ Ράινερ στο δικαστήριο, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του - Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, στο Λος Άντζελες

Ο Άλαν Τζάκσον εναντίον του Εισαγγελέα της υπόθεσης των αδερφών Μενέντεζ

Ο δικηγόρος του Νικ Ράινερ, Τζάκσον, είναι ένας διακεκριμένος δικηγόρος υπεράσπισης και πρώην εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, ο οποίος εκπροσώπησε τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν και την Κάρεν Ριντ στις δίκες τους, τις οποίες παρακολουθούσαν έντονα στη Μασαχουσέτη. Ήταν κεντρικό πρόσωπο στο ντοκιμαντέρ του HBO για την υπόθεση Ριντ.

Στην άλλη πλευρά θα βρίσκεται ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας Χαμπίμπ Μπαλιάν, του οποίου οι πρόσφατες υποθέσεις περιελάμβαναν την εκδίκαση των αδελφών Μενέντεζ και τη δίκη του Ρόμπερτ Ντερστ.

