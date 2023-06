Ένας νεκρός από τη μεγάλη φωτιά σε οχταώροφο κτήριο στη Ρώμη - 17 τραυματίες - Φωτό - Βίντεο

Ένας 20χρονος νεκρός, 7 τραυματίες και εγκαυματίες και 10 άνθρωποι με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, είναι ο έως στιγμής τραγικός απολογισμός της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 2.50 το μεσημέρι (ώρας Ελλάδας) σε οχταώροφο κτήριο στη Ρώμη, στην περιοχή Colli Aniene. Τρεις άνθρωποι είναι σε σοβαρή κατάσταση. Η φωτιά ήταν ορατή χιλιόμετρα μακριά στην ιταλική πρωτεύουσα.

Roma, in fiamme un palazzo: grave incendio a Colli Aniene #Roma #incendio #ColliAniene #localteam pic.twitter.com/dHOhWmHo5E

Στο κτήριο διεξάγονταν εργασίες ανακαίνισης. Τριάντα άνθρωποι διασώθηκαν από περίπου 60 πυροσβέστες ενώ 25 ένοικοι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το κτήριο. Η φωτιά έφτασε μέχρι τον έβδομο όροφο.

Η φωτιά -σύμφωνα με όσα έχουν μαθευτεί από πηγές των διασωστών- ξεκίνησε από αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο κάτω από το κτήριο. Οι φλόγες του αυτοκινήτου φαίνεται ότι προκάλεσαν την έκρηξη κάποιων κυλίνδρων ασετιλίνης που υπήρχαν στο εργοτάξιο, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις επεκτεινόμενη στη σκαλωσιά και στο υπόλοιπο κτήριο. Μάρτυρες αναρφέρουν ότι άκουσαν μια έκρηξη πριν τη φωτιά.

#Roma , dalle 13:50 sei squadre di #vigilidelfuoco al lavoro in zona Colli Aniene: le fiamme hanno coinvolto i ponteggi di un cantiere di un edificio di 8 piani. L’ #incendio ha raggiunto il 7º piano, operazioni in corso [ #2giugno 15:00] pic.twitter.com/tlagc1nowU

🔵#Roma Una vittima e almeno 12 feriti, 5 intossicati e 7 ustionati, per un incendio divampato in una palazzina di 7 piani in ristrutturazione nella zona di Colli Aniene, periferia est della Capitale. Una ventina gli sfollati. Le fiamme sarebbero partite da un'auto parcheggiata. pic.twitter.com/cVd4i909C3