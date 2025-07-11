Ήταν Σεπτέμβριος του 2012 όταν ο Brad Squires και η Anita Moran αποφάσισαν να κλείσουν με όμορφο τρόπο το ρομαντικό τους πικνίκ στο νησί Μπελ του Καναδά, πετώντας στη θάλασσα ένα μπουκάλι που περιείχε ένα χειρόγραφο σημείωμα για την ημέρα που πέρασαν μαζί.

Το νεαρό ζευγάρι ήταν περίπου ένα χρόνο σε σχέση αλλά ζούσαν χωριστά εκείνο το διάστημα, γεγονός που καθιστούσε ξεχωριστή τη συνάντησή τους εκείνη την ημέρα, όπως είπε η Anita σε συνέντευξή της στη Washington Post. Ο Brad είχε πάρει απόσπαση στη Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία στη Βρετανική Κολομβία, ενώ εκείνη εκπαιδευόταν για να γίνει νοσοκόμα στη Νέα Γη και το Λαμπραντόρ, εξήγησε.

«Αφού ήπιαμε το περιεχόμενο του μπουκαλιού, μου φάνηκε ρομαντικό να κάνουμε κάτι τέτοιο», είπε η Anita. «Γράψαμε ένα προσωπικό, ερωτικό σημείωμα, χωρίς να φανταστούμε ότι μπορεί κάποια μέρα να το διαβάσει ο οποιοσδήποτε».

Σχεδόν 13 χρόνια αργότερα, η Κέιτ και ο Τζον Γκέι, οι οποίοι περπατούσαν σε μια παραλία στη δυτική ακτή της Ιρλανδίας, σχεδόν 2.000 μίλια μακριά, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, βρήκαν το μπουκάλι με το σημείωμα μέσα.

Περπατούσαν κατά μήκος του τμήματος Maharees της ακτογραμμής στη δυτική Ιρλανδία, όταν βρήκαν το μπουκάλι τη Δευτέρα, σύμφωνα με την ομάδα Maharees Heritage and Conservation, η οποία δημοσίευσε την είδηση ​​στο Facebook.

Η Martha Farrell, συνιδρύτρια του Maharees Conservation Association, είπε στην Post ότι η Κέιτ αποφάσισε να ανοίξει το μπουκάλι και να διαβάσει το μήνυμα που εμπεριείχε ενώπιον όλης της ομάδας.

Όλοι είχαν ενθουσιαστεί και τους είχε ξύπνησε το ενδιαφέρον για να μάθουν τι έγραφε το μήνυμα. Έλεγε, λοιπόν το εξής: «Το μονοήμερο ταξίδι της Anita και του Brad στο νησί Μπελ: Σήμερα απολαύσαμε το δείπνο μας, το οποίο συνοδεύσαμε με αυτό το μπουκάλι κρασί και είχαμε συντροφιά ο ένας τον άλλον. Αν βρείτε το συγκεκριμένο μήνυμα παρακαλώ καλέστε μας». Ακολουθούσε ο αριθμός ενός τηλεφώνου.

Δυστυχώς, ο αριθμός του τηλεφώνου δεν λειτουργούσε, αλλά η ομάδα έκανε πρόποση υψώνοντας ο καθένας το μοχίτο του χωρίς αλκοόλ στην υγειά της Anita και του Brad. Τους ευχήθηκαν μακρόθεν με αυτόν τον τρόπο ό,τι καλύτερο.

Ακολούθως η Farrell ανήρτησε το γεγονός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πυροδοτώντας ένα κύμα αναζητήσεων από ερασιτέχνες ντετέκτιβ που προσπαθούσαν να εντοπίσουν τον μυστηριώδη Brad και τη μυστηριώδη Anita. Η είδηση έγινε viral και ο κόσμος αναρωτιόταν: Είναι το ζευγάρι ακόμα μαζί;

Όντας στο σπίτι της στην Portugal Cove-St Philips, η Anita είπε ότι έβαζε τον γιο της για ύπνο όταν τα τηλέφωνα, το δικό της και του Brad, άρχισαν να δονούνται από μηνύματα. Μέσα σε μια ώρα, ήταν σε επαφή με τη Farrell και ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ότι εκείνη και ο Brad ήταν πράγματι ακόμα μαζί - στην πραγματικότητα, παντρεύτηκαν το 2016 και έχουν τρία παιδιά.

«Ήταν το ιδανικό τέλος της ιστορίας το να μάθουμε ότι είναι ακόμα μαζί», είπε η Farrell στη Washington Post.

Είπε ότι ήταν «καρμικό» («serendipity») για ένα μέλος της ομάδας που ασχολείται με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή να βρει ένα μπουκάλι και μια ιστορία που διέσχισε έναν ωκεανό και συνέδεσε δύο κόσμους στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

«Ήταν σαν ένα ερωτικό γράμμα να διαφύλαξε εκείνη τη στιγμή στον χρόνο», είπε η ίδια.

Η ομάδα έχει προσκαλέσει το ζευγάρι στην Ιρλανδία το επόμενο έτος για να γιορτάσει τη 10η επέτειό της, η οποία συμπίπτει με τη 10ετή επέτειο γάμου των Squires. Η Anita, η οποία κατάγεται από το Prince Edward Island, εργάζεται επίσης για να συνδέσει την ιρλανδική ομάδα με άλλες τοπικές καναδικές πρωτοβουλίες.

«Ήμασταν τόσο έκπληκτοι όταν ακούσαμε ότι αυτό είχε συμβεί και πόσο μεγάλη ιστορία έχει γίνει», δήλωσε η Anita, η οποία έκτοτε άλλαξε το επώνυμό της σε Squires. «Μια προσωπική στιγμή μεταξύ του Brad και εμού πριν από τόσα χρόνια απλώνεται τώρα τόσο μακριά και παίρνει τόσο μεγάλες διαστάσεις, που είναι δύσκολο να το πιστέψουμε».

Όσο για το τι σκέφτονται τα παιδιά των Squires για την ιστορία των γονιών τους, η Anita είπε ότι δεν τα επηρεάζει.

«Πάντα αγαπούσαμε ο ένας τον άλλον. Είχαμε πάντα μια ευτυχισμένη σχέση, οπότε νομίζω ότι απλά θεωρούν ότι είναι κάτι σαν ένα χαριτωμένο κερασάκι στην τούρτα», είπε.

Πηγή: The Washington Post

