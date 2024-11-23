Ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε και στις επτά κρίσιμες πολιτείες τη Δημοκρατική αντίπαλό του Κάμαλα Χάρις, επίσης κέρδισε και τα δύο σώματα του Κογκρέσου με τον ίδιο να λέει πως η νίκη του στις εκλογές του έδωσε μια «άνευ προηγουμένου και ισχυρή» εντολή να κυβερνήσει.

Ωστόσο, τα δεδομένα παρουσιάζουν μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που ο ίδιος και οι σύμμαχοί του διαμηνύουν, αφού δείχνουν πως η νίκη του δεν ήταν και τόσο ισχυρή, σύμφωνα με ανάλυση του BBC.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του, Στίβεν Τσουνγκ, τη χαρακτήρισε «συντριπτική» νίκη. Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα προέκυψε ότι το μερίδιό του στις ψήφους έχει πέσει κάτω από το 50%, καθώς η καταμέτρηση συνεχίζεται.

Η γλώσσα του Τραμπ κάνει λόγο για συντριπτικές νίκες, είπε ο ανώτερος αντιπρόεδρος στην αμερικανική ομάδα της εταιρείας δημοσκοπήσεων Ipsos, Κρις Τζάκσον, στην πραγματικότητα όμως ήταν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ψήφοι σε βασικούς τομείς που έδωσαν ώθηση στον Τραμπ για την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, σχολιάζει.

Οι περισσότεροι ψηφοφόροι επέλεξαν κάποιον άλλο εκτός από τον Τραμπ

Με 76,9 εκατομμύρια ψήφους ο Τραμπ κέρδισε, σύμφωνα με το CBS News. Αυτό σημαίνει ότι συγκέντρωσε περισσότερες ψήφους από την Κάμαλα Χάρις (74,4 εκατομμύρια) ή από οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο. Κανένας Ρεπουμπλικανός δεν κατάφερε αυτό το κατόρθωμα από το 2004. Όμως, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται σε ορισμένες περιοχές των ΗΠΑ, το μερίδιό του στις ψήφους έχει πέσει κάτω από το 50% και δεν αναμένεται να καλύψει το κενό αυτό καθώς η καταμέτρηση συνεχίζεται σε μέρη όπου προηγούνται οι Δημοκρατικοί, όπως η Καλιφόρνια.

Αυτό συνέβη και το 2016, όταν ο Τραμπ κέρδισε τη Χίλαρι Κλίντον στην προεδρία παρά την απώλεια της λαϊκής ψήφου - έχοντας σημειώσει μόνο το 46% των συνολικών ψήφων.

Το 2024, η νίκη του Τραμπ μπορεί να θεωρηθεί βελτιωμένη σε σχέση με την τελευταία του νίκη πριν από οκτώ χρόνια. Αλλά ο Τραμπ δεν μπορεί να πει ότι κέρδισε την απόλυτη πλειοψηφία. Για να γίνει αυτό, θα έπρεπε να έχει κερδίσει περισσότερο από το 50%, όπως έχουν κάνει όλοι οι νικητές τα τελευταία 20 χρόνια - εκτός από τον Τραμπ το 2016.

Για αυτόν τον λόγο, ο ισχυρισμός του ότι έχει μια ιστορική εντολή «μπορεί να παραβλεφθεί», λέει ο Κρις Τζάκσον της εταιρείας δημοσκοπήσεων Ipsos, ο οποίος είπε ότι η γλώσσα του Τραμπ και των υποστηρικτών του αποτελούν μια τακτική που χρησιμοποιείται για να «δικαιολογήσουν τις σαρωτικές ενέργειες που σχεδιάζουν να πάρουν μόλις έχουν τον έλεγχο της κυβέρνησης».

Η νίκη του στο εκλογικό κολέγιο ήταν ηχηρή

Σε μια διαφορετική μέτρηση, η νίκη του Τραμπ επί της Χάρις το 2024 φαίνεται πιο άνετη. Κέρδισε 312 ψήφους στο εκλογικό κολέγιο των ΗΠΑ σε σύγκριση με 226 που πήρε η Χάρις. Και αυτός είναι ο αριθμός που έχει πραγματικά σημασία. Στις ΗΠΑ ψηφίζουν οι ψηφοφόροι από 50 διαφορετικές πολιτείες. . Και οι δύο υποψήφιοι ήλπιζαν να φτάσουν τον μαγικό αριθμό των 270 εκλογικών ψήφων για να κερδίσουν την πλειοψηφία στο κολέγιο. Το 312 του Τραμπ είναι καλύτερο από το 306 του Τζο Μπάιντεν και ξεπερνά και τις δύο νίκες των Ρεπουμπλικάνων από τον Τζορτζ Μπους. Αλλά είναι πολύ λίγο σε σχέση με το 365 που πέτυχε ο Μπαράκ Ομπάμα το 2008 ή τα 332 που κέρδισε ο Ομπάμα στην επανεκλογή του ή το κολοσσιαίο 525 του Ρόναλντ Ρίγκαν το 1984.

Ο Τραμπ προηγείται με λίγο πάνω από 230.000 ψήφους στο Μίσιγκαν, την Πενσυλβάνια και το Ουισκόνσιν, σύμφωνα με τους τελευταίους αριθμούς του CBS. Και οι τρεις πολιτείες βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκστρατείας και από τα δύο κόμματα.

Αν λίγο περισσότεροι από 115.000 ψηφοφόροι σε αυτές τις τρεις πολιτείες είχαν επιλέξει τη Χάρις, τότε θα είχε πάρει αρκετές ψήφους στο εκλογικό σώμα για να κερδίσει την προεδρία. Αν και ο αριθμός ακούγεται μεγάλος στην πραγματικότητα μοιάζει με σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με τους 150 εκατομμύρια ψηφοφόρους.

Δεύτερος υψηλότερος αριθμός ψήφων - πίσω από τον Μπάιντεν το 2020

Υπάρχει επίσης ένα άλλο μέτρο με το οποίο μπορεί κανείς να εξετάσει τη νίκη του Τραμπ, που είναι να δούμε τον αριθμό των ψήφων που έλαβε. Τα 76,9 εκατομμύρια που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής είναι ο δεύτερος υψηλότερος απολογισμός στην αμερικανική ιστορία.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο πληθυσμός των ΗΠΑ, άρα και το εκλογικό σώμα, αυξάνεται συνεχώς. Οι περισσότεροι από 150 εκατομμύρια άνθρωποι που ψήφισαν στις ΗΠΑ φέτος είναι υπερδιπλάσιος από τον αριθμό των 74 εκατομμυρίων που προσήλθαν στις κάλπες το 1964.

Αυτό κάνει τις συγκρίσεις μέσα στο χρόνο δύσκολες. Αλλά μόλις πριν από τέσσερα χρόνια επιτεύχθηκε το ρεκόρ.

Ο Μπάιντεν κέρδισε 81,3 εκατομμύρια ψήφους καθοδόν προς τον Λευκό Οίκο το 2020 - μια χρονιά ιστορικής προσέλευσης ψηφοφόρων όταν ο Τραμπ ήταν και πάλι υποψήφιος.

Αν και οι Ρεπουμπλικάνοι έκαναν σημαντικές ανακαλύψεις το 2024, οι Δημοκρατικοί απέτυχαν επίσης να κερδίσουν τους ψηφοφόρους, είπε ο Τζάκσον, ο οποίος υποβάθμισε την τάση στην επιθυμία των Αμερικανών να επιστρέψουν στις «τιμές του 2019» μετά από μια πολυετή συμπίεση του κόστους ζωής.

«Η πραγματική ιστορία είναι η αδυναμία της Χάρις να κινητοποιήσει τους ανθρώπους που ψήφισαν τον Μπάιντεν το 2020», είπε.

Πηγή: skai.gr

