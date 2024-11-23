Συνάντηση με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είχε χθες Παρασκευή στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Οι δυο τους «συζήτησαν το φάσμα των παγκόσμιων ζητημάτων ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Συμμαχία», είπε ο εκπρόσωπος, Farah Dakhlallah.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση που είχαν οι δυο τους σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο αφού ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες.

Την Παρασκευή, το ΝΑΤΟ δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό σχετικά με δημοσιεύματα ολλανδικών μέσων ενημέρωσης ότι ο Ρούτε - πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας - είχε πετάξει στη Φλόριντα με αεροπλάνο της ολλανδικής κυβέρνησης για να συναντήσει τον Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.