Ως κληρονόμος σε μια από τις πλουσιότερες επιχειρηματικές δυναστείες της Ουαλίας, μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Ντίλαν Τόμας απολάμβανε μια ζωή προνομίων. Όμως, το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων ο 24χρονος θα γινόταν ένας στυγνός εγκληματίας. Θα ήταν αυτός που θα μαχαίρωνε μέχρι θανάτου τον παιδικό του φίλο, Γουίλιαμ Μπους.

Οπλισμένος με δύο μαχαίρια, ο Τόμας μαχαίρωσε τον αγαπημένο του φίλο κοντά στον λαιμό -πισώπλατα- και στη συνέχεια καταδίωξε τον 23χρονο, προκαλώντας του δεκάδες ακόμη πληγές, μέχρι που έπεσε νεκρός στο έδαφος. Για την οικογένεια του θύματος, η απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου, με έναν τόσο άγριο τρόπο, ήταν τόσο συγκλονιστική όσο και καταστροφική. Ο Γουίλιαμ Μπους γνώριζε τον Τόμας από τη φοίτησή τους στο ίδιο ιδιωτικό σχολείο, περίπου, μια δεκαετία πριν. Ήταν αχώριστοι φίλοι. Έκαναν διακοπές μαζί, μέχρι που αποφάσισαν να μείνουν κάτω από την ίδια στέγη. Όμως, το παρελθόν του Τόμας δεν ήταν γνωστό…

Ο παππούς του, Sir Stanley Thomas, εγκατέλειψε το σχολείο στα 15 του για να πουλάει πίτες, ιδρύοντας μια επιχείρηση που εξελίχθηκε σε μια από τις πιο επιτυχημένες στην Ουαλία. Τα χρήματα ήταν πολλά, όσο και τα μυστικά της οικογένειας. Οι γονείς του Τόμας χώρισαν όταν ήταν τριών ετών. Στο δικαστήριο, όπως γράφει η «Daily Mail», οι δικηγόροι του ανέφεραν ότι ο ίδιος βίωσε ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, το 2003, ο πατέρας του, Scott Thomas, επιτέθηκε βίαια στη μητέρα του, ένα μοντέλο που κάποτε κοσμούσε το εξώφυλλο της «Vogue». Φυλακίστηκε για έξι μήνες στο δικαστήριο του Cardiff Crown Court. Στο ίδιο δικαστήριο, 21 χρόνια μετά, θα δικαζόταν ο γιος του ως ένας από τους πιο στυγνούς εγκληματίες.

Ο Τόμας παραδέχτηκε ότι σκότωσε τον φίλο του, αλλά αρνήθηκε τη δολοφονία. Οι δικηγόροι του αδικοχαμένου φίλου του ανέφεραν ότι ο Τόμας ήξερε ακριβώς τι έκανε και όλα τα είχε σχεδιάσει λεπτομερώς. Αν και ο Τόμας δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, του δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσει τη διαδικασία μέσω βίντεο από το ψυχιατρικό νοσοκομείο ασφαλείας Ashworth. Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι είναι ψυχωτικός και ότι έχει διαγνωστεί με σχιζοφρένεια.

Λίγες εβδομάδες πριν από τη δολοφονία, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, υπήρξαν σημάδια που έδειχναν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον πλούσιο κληρονόμο. Σε ένα μήνυμα που απευθυνόταν στον Ίλον Μασκ, ο Τόμας προσφέρθηκε να τον βοηθήσει και να του δώσει λύσεις για τη βαρύτητα! Λίγο καιρό μετά συνελήφθη έχοντας σκαρφαλώσει πάνω από έναν φράχτη που περιβάλλει τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του πήρε συνέντευξη από ψυχίατρο, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Την Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024, μετά από τρεις ώρες διαβουλεύσεων, οι ένορκοι έκριναν τον Τόμας ένοχο για φόνο.

Ο παππούς του, Sir Stanley Thomas, ήταν παρών στο δικαστήριο καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης. Τη δεκαετία του 1950, αυτός και ο αδελφός του, Peter, πουλούσαν πίτες από πόρτα σε πόρτα. Η Thomas Pies, όπως ήταν γνωστή, πουλήθηκε το 1965, αλλά πέντε χρόνια αργότερα τα αδέλφια ξεκίνησαν τη δική τους εταιρεία, τη Peter's Savoury Products, η οποία εξελίχθηκε σε επιχείρηση με κύκλο εργασιών 70 εκατ. λιρών και 1.000 υπαλλήλους.

Το 1988 πουλήθηκε για 75 εκατ. λίρες, με την οικογένεια να επενδύει σε μια εταιρεία ακινήτων της οποίας τα περιουσιακά στοιχεία περιλάμβαναν αεροδρόμια στο Κάρντιφ, το Μπέλφαστ και το Λούτον. Η επακόλουθη πώληση της εν λόγω εταιρείας αύξησε την περιουσία της οικογένειας κατά 100 εκατ. λίρες. Το 2006, ο Stanley Thomas ανακηρύχθηκε ιππότης για τις υπηρεσίες του στις επιχειρήσεις, ενώ ο αδελφός του Peter έγινε πρόεδρος της ομάδας ράγκμπι του Cardiff.

Ένας από τους γιους του, ωστόσο, βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα για πολύ διαφορετικούς λόγους. Το 1998, ο Scott Thomas εγκαινίασε το νυχτερινό κέντρο «Scott's» στο Κάρντιφ, προσκαλώντας πολλούς διάσημους φίλους του. Το μαγαζί έκλεισε μετά από μόλις ένα χρόνο λειτουργίας, αφού ένας θαμώνας πέθανε μέσα στο κλαμπ. Το 2000, γεννήθηκε ο Τόμας, πριν η οικογένεια μετακομίσει σε ένα αρχοντικό στην περιοχή Old St Mellons του Κάρντιφ.

Ο Τόμας πήγαινε σε πανάκριβα ιδιωτικά σχολεία και εκεί γνώρισε για πρώτη φορά τον Γουίλιαμ Μπους. Ήταν μόλις 13 ετών και έγινε ο πιο στενός του φίλος. Ο Γουίλιαμ, του οποίου ο πατέρας είναι καθηγητής αγγλικών, ήταν ταλαντούχος αθλητής. Είχε πάθος με το ράγκμπι και στη συνέχεια θα έπαιζε γκολφ στην κομητεία. Ήταν επίσης δημοφιλής, κάτι που αποτελούσε αντίθεση με τον πιο ήσυχο και εσωστρεφή φίλο του.

Μετά το σχολείο, ο Μπους μπήκε στο πανεπιστήμιο και ο Τόμας άρχισε να φοιτά στο Cardiff Metropolitan University, αλλά έφυγε μετά από ένα χρόνο. Στη συνέχεια μετακόμισε σε ένα σπίτι στο Llandaff, στα περίχωρα του Κάρντιφ, αξίας 425.000 λιρών, το οποίο είχε αγοράσει ο παππούς του ως μέρος του χαρτοφυλακίου ακινήτων του.

Οι δύο άνδρες επρόκειτο να περάσουν χωριστά τα Χριστούγεννα και ο Τόμας έμεινε τη νύχτα της 23ης Δεκεμβρίου στη γιαγιά του, Sharon Burton, στο σπίτι της, στο Vale of Glamorgan. Αναστατωμένος και χωρίς να μπορεί να κοιμηθεί, τις πρώτες πρωινές ώρες έκανε μια αναζήτηση στο Google για την ανατομία του λαιμού και βρήκε μια ιατρική απεικόνιση των κύριων αιμοφόρων αγγείων. Το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων ζήτησε από τη γιαγιά του να τον μεταφέρει στο σπίτι για να μπορέσει να βγάλει βόλτα τον σκύλο του.

Ο Τόμας έστειλε, επίσης, στον φίλο του ένα γραπτό μήνυμα που έλεγε: «Πρέπει να σε δω πριν φύγεις. Είσαι σπίτι;». Οι δύο φίλοι συναντήθηκαν, αλλά ο Μπους δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του. Ο καλύτερος φίλος του τον είχε μαχαιρώσει μέχρι θανάτου...



