Στην παραγωγή drone καμικάζι εισέρχεται η μεγαλύτερη γερμανική βιομηχανία εξοπλιστικών συστημάτων Rheinmetall, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο διευθύνων σύμβουλός της Άρμιν Πάπεργκερ κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης της εταιρίας.

«Ξεκινάμε τώρα τη σειριακή παραγωγή αυτού του συστήματος στις εγκαταστάσεις μας στο Νόις», όπου μέχρι πρόσφατα κατασκευάζονταν ανταλλακτικά αυτοκινήτων δήλωσε ο κ. Πάπεργκερ και έκανε λόγο για ένα drone το οποίο μπορεί να πετάξει επί έως και 70' μέχρις ότου βρει τον στόχο του και εκραγεί σε αυτόν.

Η εταιρία παράγει ήδη το συγκεκριμένο μοντέλο στις εγκαταστάσεις της στο Μπραουνσβάιγκ.

Πηγή: skai.gr

