Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ότι θα παραμείνει στη θέση του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του, ο Στάρμερ ξεκίνησε την ομιλία του προς το υπουργικό συμβούλιο λέγοντας ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για το αποτέλεσμα των τοπικών εκλογών της Πέμπτης αλλά και την ευθύνη να φέρει την αλλαγή που υποσχέθηκαν οι Εργατικοί.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η χώρα αναμένει από το κόμμα του να συνεχίσει να κυβερνά, σημειώνοντας ότι ο ίδιος αυτό κάνει και ότι το ίδιο πρέπει ακολούθως να κάνει και το υπουργικό συμβούλιο.

Παράλληλα, δήλωσε ότι «το Εργατικό Κόμμα διαθέτει συγκεκριμένη διαδικασία για την αμφισβήτηση του επικεφαλής του και αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί».

«Οι τελευταίες 48 ώρες ήταν αποσταθεροποιητικές για την κυβέρνηση και αυτό έχει πραγματικό οικονομικό κόστος για τη χώρα μας και τις οικογένειες», συμπλήρωσε ο Στάρμερ.

Πηγή: skai.gr

