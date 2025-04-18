Λογαριασμός
Η διοίκηση Τραμπ ζήτησε από το Harvard δεδομένα για τις ξένες δωρεές

Η διοίκηση Τραμπ απαίτησε από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ να μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με τις δωρεές του από το εξωτερικό, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στη μάχη της εναντίον του ιδρύματος

Harvard

Η διοίκηση Τραμπ απαίτησε από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ να μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με τις δωρεές του από το εξωτερικό, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στη μάχη της εναντίον του ιδρύματος, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Το Υπουργείο Παιδείας ανέφερε ότι έστειλε αίτημα στο Χάρβαρντ μετά από εξέταση των εκθέσεων του πανεπιστημίου για το εξωτερικό, η οποία αποκάλυψε «ελλιπείς και ανακριβείς ενημερώσεις», σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου,

TAGS: Harvard
