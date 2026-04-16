Reuters: Καθυστερούν οι παραδόσεις αμερικανικών όπλων στην Ευρώπη λόγω πολέμου στο Ιράν

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους τους ότι ορισμένες παραδόσεις όπλων που είχαν ήδη συμφωνηθεί ενδέχεται να καθυστερήσουν, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να εξαντλεί τα αποθέματα όπλων, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται τρεις πηγές που έχουν γνώση του ζητήματος.

Οι πηγές, οι οποίες μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι θα επηρεαστούν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας.

Ορισμένα από τα εν λόγω όπλα αγοράστηκαν από ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS), αλλά δεν έχουν ακόμη παραδοθεί, πρόσθεσαν οι πηγές. Οι παραδόσεις αυτές πιθανότατα θα καθυστερήσουν, ανέφεραν οι πηγές.

Πηγή: skai.gr

