Μαρινάκης για Eurofighter στην Τουρκία: Να μην χρησιμοποιούνται τα εξοπλιστικά προγράμματα εναντίον χωρών συμμάχων

Στην απόφαση της Γερμανίας να πουλήσει 40 Eurofighter στην Τουρκία, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης υπενθυμίζοντας πως είναι σαφείς οι διατυπώσεις πως δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τα εξοπλιστικά προγράμματα εναντίον χώρων συμμάχων.

«Κανένα κράτος δεν καθορίζει την αμυντική εξοπλιστική πολιτική του με λογικές ετεροκαθορισμού, δηλαδή τι γίνεται μεταξύ άλλων χωρών. Υπάρχουν σαφείς διατυπώσεις όταν μιλάμε για συμμάχους στο ΝΑΤΟ και για χώρες της ΕΕ να μην χρησιμοποιούνται τα εξοπλιστικά προγράμματα εναντίον χωρών συμμάχων. άρα αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το τονίσουμε και να το υπογραμμίσουμε», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

«Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι επειδή πρέπει να κοιτάμε τα δικά μας τα εξοπλιστικά προγράμματα που προχωράνε και υλοποιούνται, το πρόγραμμα της Ελλάδας, ήταν όνειρο θερινής νυκτός από το 2019 και πίσω αν δει κανείς η Ελλάδα τι έχει πετύχει και τι έχει ήδη εξασφαλίσει…», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ερωτώμενος αν η επιλογή της γερμανικής κυβέρνησης αποτελεί μια αρνητική εξέλιξη, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Υπάρχουν διατυπώσεις, κανόνες και απαράβατοι όροι που δεν μπορούν να προσπεραστούν. Άρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση ποτέ να απειληθεί μια χώρα όπως η Ελλάδα».



