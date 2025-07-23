Η Γερμανία ενέκρινε την πώληση 40 Eurofighter στην Τουρκία

Η Γερμανία ενέκρινε την παράδοση 40 αεροσκαφών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία, σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου Bloomberg. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του διεθνούς πρακτορείου, το Συμβούλιο Ασφαλείας της Γερμανίας ενέκρινε το αίτημα για 40 μαχητικά, δήλωσε η πηγή που μίλησε στο Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σημειώνεται ότι η Τουρκία υπέβαλε το αίτημά της για τα αεροσκάφη - ένα κοινό σχέδιο μεταξύ της βρετανικής BAE Systems, της Airbus και της ιταλικής Leonardo - τον Μάρτιο του 2023. Πρόκειται να κατασκευαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο με εξαρτήματα που θα προμηθευτούν από τη Γερμανία.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει, σημειώνοντας ότι οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι εμπιστευτικές. Την είδηση για την έγκριση της πώλησης μετέδωσε για πρώτη φορά το περιοδικό Der Spiegel.

Στο μεταξύ, όπως ανέφερε νωρίτερα σήμερα ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, χθες έγινε επικοινωνία μεταξύ του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, με επίκεντρο τα Eurofighter. «Φαίνεται ότι τουλάχιστον σε επίπεδο Τουρκίας - Βρετανίας η συμφωνία έχει κλείσει, όπως λένε, για 40 Eurofighters...ίσως η συμφωνία να είναι 20+20, δηλαδή ανάμεσά τους να είναι και κάποια μεταχειρισμένα έτσι ώστε να έρθουν γρήγορα στην Τουρκία. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι έχει γίνει με τα πυραυλικά συστήματα Meteor, που περιμένουν και την έγκριση της Γαλλίας και αν θα δώσει η Γερμανία το «οκ» για τα Eurofighter. Τις επόμενες μέρες είναι πιθανό να ακούσουμε για ένα προσύμφωνο Τουρκίας - Βρετανίας», σημείωσε ακόμη ο Μανώλης Κωστίδης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.