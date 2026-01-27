Τα αεροδρόμια ως κύτταρα πολιτισμού

Εγκαινιάσθηκε πρόσφατα μέσα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ένας χώρος πολιτισμού. Η ιδέα της δημιουργίας του χώρου αυτού υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της εταιρείας διαχείρισης των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου Fraport A.E και του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και ονομάστηκε Momus Air. Στα 163 τ.μ. του χώρου, η λειτουργία του οποίου θα είναι μόνιμη, θα συνυπάρχουν οι τέχνες και η τεχνολογία. Θα φιλοξενούνται εκθέσεις ζωγραφικής με έργα σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών και ολιγόλεπτα ενημερωτικά ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάζουν το υλικό των Μουσείων της Θεσ/νίκης. Δεν γνωρίζω αν έχει προβλεφθεί, αλλά θα πρότεινα να παρουσιάζονται και σύντομα φιλμ ξενάγησης με άβαταρ ως ψηφιακούς ξεναγούς.

Η εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική για την εικόνα και την ταυτότητα της Θεσ/νίκης, διότι συστήνει στους ταξιδιώτες τον πολιτισμικό και πολιτιστικό πλούτο της, ενισχύει τον δεσμό του αεροδρομίου με την πόλη και την κοινωνία της και αναβαθμίζει εν γένει την εμπειρία των ταξιδιωτών.

Στο υπό έκδοση βιβλίο μου, με τίτλο «Τα Τοπόσημα ως Μοχλοί Ανάπτυξης», πραγματεύομαι τον ρόλο των τοπόσημων και τη συμβολή τους στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και τονίζω πως ένας κομβικός τρόπος είναι η μετατροπή των χώρων των τοπόσημων σε κοιτίδες πολιτισμού, με τη δημιουργία χώρων και εκδηλώσεων για τη στέγαση ή διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις οποίες το ευρύ κοινό θα μπορεί να έχει ελεύθερη πρόσβαση. Με άλλα λόγια, προτείνω την ενσωμάτωση του πολιτισμού στον δημόσιο χώρο, διότι ο πολιτισμός έχει εξελιχθεί σε σημαντικό άυλο δημόσιο πόρο. Η στρατηγική αξιοποίησης του πολιτισμού, ως άυλου κεφαλαίου για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των χωρών, των τόπων και των πόλεων, βρίσκει τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως εφαρμογή και αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή τάση, διότι επικοινωνεί αποτελεσματικά το πολιτισμικό και πολιτιστικό απόθεμα, προάγει τη διάχυση του πολιτιστικού στοιχείου στο ευρύ κοινό, ενισχύοντας τη διείσδυσή του σε αυτό, και βελτιώνει συνολικά την ταξιδιωτική εμπειρία, αφού το ταξίδι είναι δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα με μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Τα μεγάλα αεροδρόμια αποτελούν σημαντικά σύγχρονα τοπόσημα, καθώς συνδέονται με ευχάριστες ταξιδιωτικές εμπειρίες, που καταγράφονται στη μνήμη των ανθρώπων και επανέρχονται, ξανά και ξανά, ως άσβεστες αναμνήσεις. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι δέχονται πολυάριθμους επισκέπτες, οι οποίοι, λόγω της έγκαιρης προσέλευσης σε αυτά για τις πτήσεις, διαθέτουν ελεύθερο χρόνο για κάποια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα. Σκεφθείτε πόσο σημαντικό είναι να μετατρέψουμε τα εκατομμύρια ταξιδιώτες των ελληνικών αεροδρομίων σε πομπούς μετάδοσης των στοιχείων και του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και όχι μόνο του αρχαιοελληνικού.

Θα είναι ευχής έργο, αν από την πρωτοβουλία αυτή, παραδειγματιστούν οι αρμόδιοι πολιτικοί της κεντρικής σκηνής και οι τοπικοί άρχοντες και προγραμματίσουν την πραγμάτωση παρόμοιων σχεδίων σε περισσότερα ελληνικά αεροδρόμια, αναδεικνύοντάς τα σε ελκυστικά πολιτιστικά τοπόσημα, στα οποία οι ταξιδιώτες, κατά την άφιξη ή αναχώρησή τους, θα αποθηκεύουν ευχάριστες και αξέχαστες βιωματικές εμπειρίες.

* Ο Ανδρέας Μήλιος είναι διδάκτωρ του πανεπιστημίου τα Φρανκφούρτης και συγγραφέας. Το τελευταίο του βιβλίο με τον τίτλο «Τα μυστικά των λογοτύπων» κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

