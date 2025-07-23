Η υπόθεση της δολοφονίας της 9χρονης Μελίνας από τον ίδιο της τον πατέρα, Λουτσιάνο Φρατολίν συνεχίζει να συγκλονίζει της ΗΠΑ και τον Καναδά, όπου η Μελίνα ζούσε με τη μητέρα της, ελληνικής καταγωγής.

Το ζευγάρι ήταν σε διάσταση από το 2019 και ο πατέρας είχε πάρει την κόρη του για ολιγοήμερες διακοπές. Τελικά, τη σκότωσε λίγες μέρες πριν την επιστέψει στο σπίτι της, δηλώνοντας μάλιστα την «εξαφάνισή» της.

Η μικρή Μελίνα πέθανε από πνιγμό

Η σορός της μικρής Μελίνας βρέθηκε το απόγευμα της 20ής Ιουλίου, μέσα σε λίμνη σε δασική περιοχή κοντά στο Τικόντερογκα (Ticonderoga), στα βόρεια της κομητείας της Νέας Υόρκης.

Ο πατέρας συνελήφθη και τα πρώτα αποτελέσματα της νεκροψίας που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, έδειξαν την αιτία θανάτου του παιδιού: η εννιάχρονη Μελίνα Φρατολίν πέθανε από πνιγμό.

Το κοριτσάκι διαπιστώθηκε ότι πέθανε από «ασφυξία λόγω πνιγμού», σύμφωνα με την προκαταρκτική νεκροψία που διεξήχθη στο Νοσοκομείο Γκλενς Φολς και γνωστοποιήθηκε από την Αστυνομία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Ο θάνατός της προσδιορίστηκε επισήμως ως ανθρωποκτονία.

Ο Φρατολίν παρουσιαζόταν στα social media ως επιτυχημένος επιχειρηματίας στο χώρο του καφέ. Όταν όμως εμφανίστηκε τη Δευτέρα στο δικαστήριο, δήλωσε ότι είναι πνιγμένος στα χρέη και ότι δεν έχει χρήματα ούτε για να προσλάβει δικηγόρο.

Σύμφωνα με τις αρχές, είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία και απόκρυψη πτώματος, με πιθανή ποινή ισόβιας κάθειρξης στη Νέα Υόρκη.

