Οι χώρες της Ευρώπης ενδέχεται να πλήξουν τις ΗΠΑ με δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 93 δισ. ευρώ ή να περιορίσουν την πρόσβαση αμερικανικών εταιρειών στην ενιαία αγορά του μπλοκ, ως απάντηση στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά συμμάχων στο ΝΑΤΟ που αντιτίθενται στην προσπάθειά του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, σημειώνουν σε άρθρο τους την Κυριακή οι Financial Times.

Τα αντίμετρα αποσκοπούν να προσφέρουν στους Ευρωπαίους ηγέτες έναν μοχλό πίεσης κατά τις επικείμενες κρίσιμες συναντήσεις που θα έχουν με τον Τραμπ στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται αξιωματούχους της ΕΕ οι οποίοι συμμετέχουν στις προετοιμασίες των συναντήσεων στην Ελβετία.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι τονίζουν ότι στόχος είναι να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός με τον Τραμπ και να αποφευχθεί η ρήξη εντός της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας, η οποία θα συνιστούσε υπαρξιακή απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς περιγράφουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 24ωρα ως τη σοβαρότερη διατλαντική κρίση των τελευταίων δεκαετιών.

Στο τραπέζι, όπως αναφέρουν οι FT έχει τεθεί η προϋπάρχουσα λίστα δασμών, που μπήκε στον «πάγο» έως τις 6 Φεβρουαρίου προκειμένου να αποτραπεί μια κλιμάκωση της εμπορικής διαμάχης και να αποφευχθεί ένας ολοκληρωτικός εμπορικός πόλεμος, αλλά και το λεγόμενο ευρωπαϊκό «μπαζούκα», το «Μέσο Καταστολής Καταναγκασμού» της ΕΕ (anti-coercion instrument), που θα μπορούσε να περιορίσει τις επενδύσεις και την πρόσβαση αμερικανικών εταιρειών όπως οι Big Tech στην κοινή αγορά.

Ο Τραμπ απείλησε το Σάββατο να επιβάλει δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου σε αγαθά από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και άλλα έξι κράτη-μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν σε αρκτικές στρατιωτικές ασκήσεις στη Γροιλανδία.

Παρότι η Γαλλία πιέζει για χρήση του «μπαζούκα» και Παρίσι - Βερολίνο συντονίζουν κοινή απάντηση, όπως σημειώνουν οι FT, πολλές χώρες της ΕΕ προκρίνουν την αποκλιμάκωση και τον διάλογο πριν από οποιαδήποτε αντίποινα.

Σε μια προσπάθεια άσκησης πίεσης στον Τραμπ, σύμφωνα πάντα με τους FT, τα μεγαλύτερα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν καθυστερήσει την ψηφοφορία για τη μείωση των δασμών στα αμερικανικά προϊόντα που προβλέπει η εμπορικής συμφωνίας που υπέγραψαν οι δύο πλευρές πέρυσι.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ελπίζουν ότι η απειλή αντιποίνων θα αυξήσει την εσωτερική πίεση στις ΗΠΑ και θα ωθήσει τον Τραμπ να κάνει πίσω.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν σκληρύνει τη στάση τους, υποστηρίζοντας ότι η ασφάλεια της Γροιλανδίας απαιτεί να περάσει το αρκτικό νησί σε αμερικανικό έλεγχο.

Πηγή: skai.gr

