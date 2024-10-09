Η Ουάσινγκτον ανησυχεί για την Γάζα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν πολύ για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και ιδιαίτερα στη βόρεια Γάζα, ανέφερε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σημειώνοντας ότι το θέμα αυτό υπήρξε αντικείμενο πολύ επειγουσών συζητήσεων μεταξύ της Ουάσινγκτον και του Ισραήλ.

«Ξεκαθαρίσαμε στην κυβέρνηση του Ισραήλ ότι έχουν υποχρέωση, με βάση το ανθρωπιστικό διεθνές δίκαιο, να επιτρέψουν να φτάσει σε όλες τις περιοχές της Γάζας νερό, τρόφιμα και άλλη αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια», είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάθιου Μίλερ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Αναμένουμε (οι Ισραηλινοί) να συμμορφωθούν πλήρως με αυτές τις υποχρεώσεις», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

