Η αμερικανική εταιρία πολυτελών προϊόντων μόδας Ralph Lauren κέρδισε στα δικαστήρια μία σειρά από υποθέσεις κλοπής πνευματικών δικαιωμάτων της εμπορικής ταυτότητάς της.

Οι υποθέσεις εκδικάστηκαν από το αρμόδιο δικαστήριο της Σανγκάης, Shanghai Intellectual Property (IP) Court, σηματοδοτώντας την πρόοδο που έχει καταγράψει η Κίνα στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ανακοίνωσε η Ralph Lauren China.

Οι αγωγές της αμερικανικής εταιρίας είχαν κατατεθεί σε βάρος της Shanghai Ruifa Apparel Co., αλλά και της Qingyuan Huahao Zhibai Leather Goods and Apparel Co., Ltd., που είχαν αδειοδοτηθεί από την Aichi Leather Goods Co., Ltd.

Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι οι εμπορικές ταυτότητες προϊόντων της Ralph Lauren, περιλαμβάνουν τις εμπορικές επωνυμίες προϊόντων "POLO," "POLO BY RALPH LAUREN" και "POLO RALPH LAUREN", με τα προϊόντα αυτά, να είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, τόσο στη κινεζική βιομηχανία, όσο και μεταξύ των Κινέζων καταναλωτών.

Επί τη βάσει των στοιχείων που εξέτασε το δικαστήριο αποφάσισε ότι η μη αδειοδοτημένη χρήση των παραπάνω εμπορικών ταυτοτήτων από τις κινεζικές εταιρίες είναι ενδεχόμενο να παραπλανήσει τους καταναλωτές, σχετικά με την πραγματική προέλευση των προϊόντων για την υποθετική συνεργασία μεταξύ των κινεζικών εταιριών και επίσημων εμπορικών σημάτων της Ralph Lauren.

Στις κινεζικές εταιρίες επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 20 εκατομμυρίων γιουάν (2,61 εκατομμυρίων δολαρίων) για την καταβολή αποζημίωσης προς τη Ralph Lauren.

Το ποσό αυτό ξεπέρασε κατά το πολύ το υφιστάμενο όριο στην καταβολή αποζημιώσεων, με την υπόθεση να συγκαταλέγεται μεταξύ των υποθέσεων κλοπής πνευματικών δικαιωμάτων με τη υψηλότερη καταβολή οικονομικής αποζημίωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.