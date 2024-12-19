Οι δικαστές στη γαλλική πόλη Αβινιόν θα εκδώσουν σήμερα, Πέμπτη, τις ετυμηγορίες τους για τους 51 άνδρες που βίασαν Ζιζέλ Πελικό, την 72χρονη που η κοινωνία μετέτρεψε σε ένα φεμινιστικό είδωλο λόγω της δύναμή της να κοιτάξει στα μάτια και να αντιμετωπίσει όλους τους κακοποιητές της.

Επί σχεδόν μια δεκαετία, η Ζιζέλ ναρκωνόταν από τον πρώην σύζυγό της Ντομινίκ, ο οποίος στη συνέχεια έφερνε δεκάδες άνδρες που είχε στρατολογήσει μέσω του διαδικτύου, στο σπίτι τους, για να την βιάσουν ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη. Ήταν η απόφασή της να παραιτηθεί από την ανωνυμία της και να φέρει αυτή τη δίκη στο φως της δημοσιότητας - και κατά τα λεγόμενά της, να «μεταφέρει την ντροπή από το θύμα στους θύτες».

Αν και παραδέχονται τις κατηγορίες εναντίον τους, οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους που δικάζονται αρνούνται ότι αυτό που έκαναν ήταν βιασμός. Οι εισαγγελείς ζήτησαν ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από 4 έως 20 χρόνια, τη μέγιστη ποινή για την κατηγορία του διακεκριμένου βιασμού. Ένας από τους κατηγορούμενους, ο οποίος έχει παραδεχτεί τις κατηγορίες, δήλωσε ότι η δίκη ήταν βιαστική και «κακοφτιαγμένη». Οι ακτιβιστές λένε ότι η υπόθεση αυτή αποδεικνύει την ανάγκη να ενσωματωθεί η συναίνεση στους νόμους περί βιασμού της Γαλλίας, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πώς αποκαλύφτηκε η υπόθεση

Από το 2011 έως το 2020, ο Ντομινίκ Πελικό έδινε κρυφά στη σύζυγό του με ηρεμιστικά φάρμακα και υπνωτικά χάπια. Τα έκανε σκόνη και τα πρόσθετε στο φαγητό και το ποτό της. Η Ζιζέλ είχε απώλεια μνήμης και λιποθυμίες εξαιτίας των φαρμάκων και μίλησε για 10 χρόνια από τη ζωή της που χάθηκαν.

Τελικά, ο σύζυγός της συνελήφθη επειδή ένας φρουρός ασφαλείας τον κατήγγειλε στην αστυνομία επειδή έβγαζε φωτογραφίες κάτω από τις φούστες των γυναικών σε ένα σούπερ μάρκετ.

«Νόμιζα ότι ήμασταν ζευγάρι με στενή σχέση», είπε κάποτε στο δικαστήριο. Αντ' αυτού, ο σύζυγός της έμπαινε σε έναν διαβόητο αλλά πλέον απαγορευμένο ιστότοπο που ονομάζεται Coco.fr για να προσκαλέσει άνδρες στο σπίτι τους για να κάνουν σεξ μαζί της ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη. «Θυσιάστηκα στο βωμό της ανηθικότητας», δήλωσε η Πελικό στις αρχές της δίκης.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ο δικαστής Ρότζερ Αράτα και οι τέσσερις συνάδελφοί του άκουσαν πώς 50 άνδρες, ηλικίας 27 έως 74 ετών, επισκέφθηκαν το σπίτι των Πελικό στο χωριό Μαζάν.

Ποιες είναι οι κατηγορίες

Ο Ντομινίκ Πελικό παραδέχτηκε όλες τις κατηγορίες εναντίον του και οι εισαγγελείς θέλουν οι δικαστές να του επιβάλουν τη μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών για βιασμό σε βαθμό κακουργήματος. «Είμαι βιαστής», έχει πει στους δικαστές. «Αναγνωρίζω όλα τα γεγονότα στο σύνολό τους». Ο ίδιος εκλιπαρούσε την πρώην σύζυγό του και τα τρία παιδιά του για συγχώρεση, αλλά οι πράξεις του έχουν διαλύσει την οικογένεια.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι προέρχονται από όλα τα κοινωνικά στρώματα και οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων από το χωριό Μαζάν των Πελικό. Ανάμεσά τους είναι πυροσβέστες, σεκιουριτάδες και οδηγοί φορτηγών. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν και παιδιά. 50 από τους 51 κατηγορούνται για διακεκριμένο βιασμό και απόπειρα βιασμού.

Ο 63χρονος Romain V, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 18 ετών εάν κριθεί ένοχος. Κατηγορείται ότι βίασε την Ζιζέλ έξι φορές ενώ γνώριζε ότι ήταν οροθετικός. Ο δικηγόρος του λέει ότι δεν θα μπορούσε να μεταδώσει τον ιό καθώς είχε κάνει χρόνια θεραπεία.

Άλλοι 10 άνδρες αντιμετωπίζουν ποινές 15-17 ετών, ενώ οι εισαγγελείς ζητούν ποινές φυλάκισης 10-14 ετών για 38 από τους υπόλοιπους.

Ένας από τους λίγους άνδρες που παραδέχτηκε βιασμό δήλωσε στο BBC μέσω της κόρης του πως είχε προαποφασιστεί το αποτέλεσμα της δίκης. «Δεν υπήρχε αρκετός χρόνος. Για μένα ήταν κακοτεχνία όλο αυτό», υποστήριξε. Σημειώνεται πως η μέση ποινή φυλάκισης για βιασμό στη Γαλλία είναι 11,1 χρόνια.

Ένας άνδρας κατηγορείται για διακεκριμένη σεξουαλική επίθεση και όχι για βιασμό. Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Joseph C, συνταξιούχος προπονητής και παππούς 69 ετών, θα πρέπει να αντιμετωπίσει την ελαφρύτερη ποινή των 4 ετών φυλάκισης. Ορισμένοι από αυτούς ζήτησαν συγγνώμη για τη συμπεριφορά τους, αλλά πολλοί όχι. Ο Cyril B είπε ότι λυπάται. «Ντρέπομαι για τον εαυτό μου, είμαι αηδιασμένος», δήλωσε ο Jean-Pierre M αυτή την εβδομάδα. Ο δικηγόρος του ήλπιζε ότι οι δικαστές θα λάβουν υπόψιν τους τη μεταμέλειά του.

Γιατί είναι μια ασυνήθιστη υπόθεση

Η υπόθεση αυτή όχι μόνο διεξήχθη σε δημόσια θέα, αλλά τα στοιχεία εναντίον όλων των κατηγορουμένων καταγράφηκαν σε βίντεο από τον Ντομινίκ Πελικό εκείνη την εποχή και στη συνέχεια αναπαράχθηκαν στο δικαστήριο.

Η Ζιζέλ Πελικό, η οποία έχει πάρει διαζύγιο από τον σύζυγό της, δήλωσε ότι οι άνδρες «μου φέρθηκαν σαν να είμαι κουρέλι».

«Μη μου μιλάτε για σκηνές σεξ. Αυτές είναι σκηνές βιασμού», είπε. Ως εκ τούτου κανένας από τους κατηγορούμενους δεν μπόρεσε να αμφισβητήσει τον ισχυρισμό ότι βρίσκονταν στο δωμάτιο ενώ αυτή ήταν αναίσθητη. Η υπεράσπισή τους στηρίχθηκε στον ορισμό του βιασμού, επειδή επί του παρόντος περιλαμβάνει κάθε είδους σεξουαλική διείσδυση «με βία, εξαναγκασμό, απειλή ή αιφνιδιασμό». Αυτό σημαίνει ότι οι εισαγγελείς πρέπει να αποδείξουν πρόθεση βιασμού.

Η εισαγγελέας Laure Chabaud δήλωσε στο δικαστήριο ότι κανείς δεν μπορεί πλέον να πει ότι «αφού δεν είπε τίποτα (την ώρα του βιασμού), έδωσε τη συγκατάθεσή της - αυτό ανήκει σε μια περασμένη εποχή». Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας υπέρ της Ζιζέλ στη Γαλλία. Και γυναίκες στέκονται καθημερινά έξω από το δικαστήριο φωνάζοντας μία από τις φράσεις που είπαν οι δικηγόροι της στο δικαστήριο: «Η ντροπή αλλάζει πλευρά».

Γιατί η Ζιζέλ Πελικό έγινε φεμινιστικό είδωλο

Η Ζιζέλ Πελικό παρακολούθησε σχεδόν κάθε ημέρα της δίκης, εμφανιζόμενη στο δικαστήριο με τα γυαλιά ηλίου της. Η απόφασή της να παραιτηθεί από την ανωνυμία της είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη, αλλά στάθηκε σταθερή σε κάθε στιγμή. «Θέλω όλες οι γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βιασμού να πουν: Η κυρία Πελικό το έκανε, μπορώ και εγώ».

Αλλά η ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι πίσω από την πρόσοψη της δύναμής της κρύβεται ένας σορός από ερείπια και παρά την ευρεία αναγνώριση για ό,τι έχει κάνει, είναι μια απρόθυμη ηρωίδα.

«Επαναλαμβάνει συνεχώς: "Είμαι φυσιολογική", δεν θέλει να θεωρείται είδωλο» δήλωσε ο δικηγόρος της Stéphane Babonneau στο BBC. «Οι γυναίκες γενικά έχουν μέσα τους μια δύναμη που δεν μπορούν καν να φανταστούν και πρέπει να εμπιστευτούν τον εαυτό τους. Αυτό είναι το μήνυμά της».

Πώς η υπόθεση ταρακούνησε τη Γαλλία

Οι δικηγόροι των 51 κατηγορουμένων τόνισαν πως ήταν άνθρωποι της διπλανής πόρτας, αν και ο διορισμένος από το δικαστήριο ψυχίατρος Laurent Layet κατέθεσε ότι δεν ήταν «ούτε συνηθισμένοι αλλά ούτε και τέρατα». Τις πρώτες εβδομάδες της δίκης, ο τότε δήμαρχος του χωριού Μαζάν δήλωσε στο BBC ότι η «υπόθεση θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο σοβαρή, κανείς δεν πέθανε». Αλλά τα σχόλια αυτά προκάλεσαν κατακραυγή σε όλη τη Γαλλία και ο δήμαρχος ζήτησε συγγνώμη. Έκτοτε ανακοίνωσε πως αποσύρεται από τη δημόσια ζωή.

Το γεγονός ότι η δίκη διεξήχθη δημόσια σήμαινε ότι κάθε συνεδρίαση αναφέρθηκε εκτενώς και λεπτομερώς. Η Elsa Labouret από την ακτιβιστική ομάδα Dare to be Feminist δήλωσε στο BBC: «Η Ζιζέλ Πελικό αποφάσισε να βάλει την υπόθεση πάνω από τον εαυτό της. Να το κάνει για τον τρόπο με τον οποίο εμείς, ως κοινωνία, αντιμετωπίζουμε τη σεξουαλική βία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.