Πεσκόφ: Η αγένεια του Ζελένσκι προς τον Όρμπαν δείχνει έλλειψη πολιτισμού

Το γεγονός ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άρχισε να μιλά στον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν με αγενή, άξεστο τρόπο, απορρίπτοντας τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες του, δείχνει την παντελή έλλειψη κουλτούρας στο καθεστώς του Κιέβου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη ρωσική τηλεόραση.



«Βλέπουμε ότι ο Ζελένσκι γίνεται αγενής απέναντι στον Όρμπαν. Θα πρέπει να περιμένουμε οτιδήποτε από το Κίεβο, αλλά αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά όχι μόνο την εγκληματική φύση αυτού του καθεστώτος, αλλά και την ακραία έλλειψη πολιτισμού», είπε ο Πεσκόφ.



Σημείωσε ότι το καθεστώς του Κιέβου αρνήθηκε να υποστηρίξει τις προσπάθειες του Όρμπαν, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, αντίθετα, τις υποστήριξε.

«Ο Πούτιν το είπε ο ίδιος. Το θέμα έμεινε στον αέρα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Τι είχε δηλώσει ο Ζελένσκι

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δεν έχει καμία επιρροή έναντι του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και η Ουκρανία δεν χρειάζεται τη μεσολάβησή του στις πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις 17 Δεκεμβρίου.



«Η Ουκρανία είναι μια ισχυρή χώρα και το έχει αποδείξει στο πεδίο της μάχης σε όλη την επιθετικότητα του Πούτιν. Έχει κανείς άλλος στην Ευρώπη αυτήν την εμπειρία τώρα; Όχι. Έχει τέτοιο στρατό ο Όρμπαν; Όχι. Πώς θα ασκήσει πίεση στον Πούτιν; Με ένα αστείο, ένα χαμόγελο;» διερωτήθηκε σκωπτικά ο Ζελένσκι, σύμφωνα με το Interfax-Ukraine.



Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία χρειάζεται απευθείας σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απορρίπτοντας τον ρόλο του Όρμπαν ως μεσολαβητή.



Η Ουγγαρία διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Μόσχα παρά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, επικρίνοντας συχνά τις κυρώσεις της ΕΕ στη Ρωσία και εμποδίζοντας τη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο.



Η Βουδαπέστη εκδήλωσε ανοιχτά τη δυσφορία της για τις δηλώσεις Ζελένσκι.



