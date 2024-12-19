Εκτελείται σήμερα στην Οκλαχόμα παιδοκτόνος, καταδικασμένος σε θάνατο το 2006

Άνδρας που καταδικάστηκε σε θάνατο για τον φόνο δεκάχρονου κοριτσιού το 2006 αναμένεται να θανατωθεί στην αμερικανική πολιτεία Οκλαχόμα. Πρόκειται για την τελευταία εκτέλεση που προγραμματίζεται να γίνει φέτος στις ΗΠΑ.

Ο Κέβιν Άντεργουντ, που σήμερα συμπληρώνει τα 45 του χρόνια, αναμένεται να εκτελεστεί νωρίς το πρωί (τοπική ώρα).

Αν γίνει πράγματι η εκτέλεση, θα είναι η 4η στην πολιτεία και η 25η και τελευταία στη χώρα το 2024. Σχεδόν όλες έγιναν με τη χρήση θανατηφόρων ενέσιμων χημικών ουσιών, πλην τριών στην Αλαμπάμα (νοτιοανατολικά) με πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, εξαιρετικά αμφιλεγόμενη μέθοδο.

Ο άνδρας καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών αφού κρίθηκε ένοχος για τον ξυλοδαρμό, τη σεξουαλική κακοποίηση και τον φόνο της Τζέιμι Ρόουζ Μπολίν, κόρη γειτόνων του στην Περσέλ, νότια της πολιτειακής πρωτεύουσας Οκλαχόμα Σίτι.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί στις 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες έξι (Αριζόνα, Καλιφόρνια, Οχάιο, Όρεγκον, Πενσιλβάνια και Τενεσί) εφαρμόζεται μορατόριουμ στις εκτελέσεις, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.