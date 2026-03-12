Ράϊτ: Παραδέχθηκε τη λανθασμένη δημοσίευση για συνοδεία στα Στενά του Ορμούζ

Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράϊτ, ανέλαβε την Πέμπτη την ευθύνη για μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον λογαριασμό του, η οποία ανέφερε λανθασμένα ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είχε συνοδεύσει ένα πετρελαιοφόρο μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο Ράϊτ δήλωσε σε συνέντευξή του στην εκπομπή "America's Newsroom" του Fox News ότι το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα κακής επικοινωνίας εντός του υπουργείου του και ότι στο μέλλον θα εγκρίνει προσωπικά τις αναρτήσεις, ώστε να μην επαναληφθεί κάτι παρόμοιο.

Πηγή: skai.gr

