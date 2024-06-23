Πανικός προκλήθηκε σε πτήση αεροσκάφους τύπου Boeing 787 το οποίο πετούσε με προορισμό το Σαν Φρανσίσκο, όταν ράγισε το παρμπρίζ του πιλοτηρίου ενώ το αεροσκάφος πετούσε στα 40.000 πόδια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη New York Post τρεις ώρες μετά την απογείωση της πτήσης από το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου, το Boeing 787-9 «υπέστη ζημία στο εξωτερικό στρώμα του παρμπρίζ του πιλοτηρίου», αναφέρει η εταιρεία, επισημαίνοντας ότι η ρωγμή διείσδυσε στο γυαλί, το οποίο «είναι κατασκευασμένο από πολλαπλά στρώματα».

Εκείνη την ώρα το σκάφος βρισκόταν ανάμεσα στη Γροιλανδία και την Ισλανδία. Οι πιλότοι προσπάθησαν να ηρεμήσουν τους επιβάτες οι οποίοι εξέφραζαν φόβους περί αποσυμπίεσης της καμπίνας και στη συνέχεια οι πιλότοι αποφάσισαν να αλλάξουν προορισμό και να επιστρέψουν στο Λονδίνο.

Όπως αναφέρει η New York Post η θερμοκρασία έξω ήταν στους -58 βαθμούς Κελσίου. Δεν ήταν σαφές τι προκάλεσε τη ζημιά κατά τη διάρκεια της πτήσης.

«Το αεροπλάνο Boeing 787-9 υπέστη ζημιά στο εξωτερικό στρώμα του παρμπρίζ του πιλοτηρίου. Η ρωγμή διείσδυσε στο γυαλί της πτήσης VS41, το οποίο είναι κατασκευασμένο από πολλαπλά στρώματα», ανακοίνωσε η εταιρεία Virgin Atlantic για το συμβάν.

Πηγή: skai.gr

