Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι η «διαμάχη» με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις καθυστερήσεις παράδοσης όπλων θα «επιλυθεί στο εγγύς μέλλον», εν μέσω εντάσεων μεταξύ των δύο συμμαχικών χωρών.

«Είναι περίπου τέσσερις μήνες που παρατηρείται σημαντική μείωση στις παραδόσεις όπλων στο Ισραήλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λάβαμε κάθε είδους εξηγήσεις, αλλά η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Υπό το φως όσων άκουσα τις τελευταίες ημέρες, ελπίζω και πιστεύω ότι αυτό το θέμα θα επιλυθεί στο εγγύς μέλλον», είπε κατά τη διάρκεια συνάντησης με υπουργούς της κυβέρνησής του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.