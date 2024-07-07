Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ, υποψήφιος με την αριστερή συμμαχία Νέο λαϊκό Μέτωπο(NFP) εξελέγη στον δεύτερο γύρο των κοινοβουλευτικών εκλογών στην 1η εκλογική περιφέρεια της Κορέζ με ποσοστό 43,29%.

Ο Φρανσουά Ολάντ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νίκη της αριστερής συμμαχίας αναφέροντας ότι το αποτέλεσμα «φέρνει ικανοποίηση αλλά και ευθύνη» στο Νέο Λαϊκό Μέτωπο, μετά την «ήττα της πλειοψηφίας». Ο ίδιος μάλιστα χαιρέτισε την «κινητοποίηση όλων των κομμάτων της αριστεράς».



