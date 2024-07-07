Παρά τη νίκη του Νέου Λαϊκού Μετώπου στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών εγείρονται ερωτήματα για το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στη Γαλλία και τη διακυβέρνηση της χώρας καθώς κανένα κόμμα ή συμμαχία, συμπεριλαμβανομένης της αριστερής δεν κερδίζει την απόλυτη πλειοψηφία.

Το Νέο Λαϊκό Μέτωπο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κερδίζει λιγότερες από 200 έδρες, πολύ λιγότερες από το όριο των 289 που απαιτείται για την απόλυτη πλειοψηφία.

Αυτό σημαίνει ότι μια αριστερή κυβέρνηση θα μπορούσε να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή, εάν η ακροδεξιά και ο συνασπισμός υπέρ του Μακρόν συνεργαστούν σε ψήφο δυσπιστίας. Επιπλέον, η κυβέρνηση θα αναγκαζόταν να αναζητήσει συμμαχίες προκειμένου να περάσει νομοσχέδια.

Παράλληλα, παραμένει επί του παρόντος αναπάντητο το ερώτημα της ηγεσίας, καθώς σε αντίθεση με τον συνασπισμό του Μακρόν και την Εθνική Συσπείρωση, η αριστερή συμμαχία δεν έχει πρότεινε πρόσωπο για την πρωθυπουργία.

Οι Σοσιαλιστές και η Ανυπότακτη Γαλλία είχαν προβεί σε εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της εκστρατείας των ευρωεκλογών προτού συμφωνήσουν βιαστικά να συνεργαστούν μετά την απόφαση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει εκλογές.

Το σενάριο σύμφωνα με το οποίο κανένα κόμμα δεν εξασφαλίζει με επιτυχία την απόλυτη πλειοψηφία —τουλάχιστον 289 από τις 577 έδρες της κάτω βουλής— δεν είναι πρωτοφανές για τη Γαλλία. Αυτό ακριβώς συνέβη στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, το 2022 . Ο Μακρόν κατάφερε να συγκροτήσει λειτουργικές κυβερνήσεις που ψήφισαν επιτυχώς νομοσχέδια τα τελευταία δύο χρόνια.

Ωστόσο, αυτό συνέβη επειδή ο κεντρώος συνασπισμός του Γάλλου προέδρου Μακρόν ήταν αρκετά μεγάλος —με περίπου 250 έδρες— και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν κατακερματισμένα για να αποτελέσουν απειλή. Όταν δεν ήταν, η κυβέρνηση του Μακρόν έφτασε επικίνδυνα κοντά στην πτώση .



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.