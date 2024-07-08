Στους δρόμους οι Γάλλοι - Πανηγυρισμοί με τραγούδια (Δείτε video)

Στην πλατεία Δημοκρατίας, στο Παρίσι, συγκεντρώθηκαν οι ψηφοφόροι του μετώπου της αριστεράς με το κλείσιμο της κάλπης και την ανακοίνωση των exit polls, για να πανηγυρίσουν.

Σύμφωνα με τον απεσταλμένο του ΣΚΑΪ στη γαλλική πρωτεύουσα, Θανάση Γκαβό, το πλήθος συνεχώς αυξάνεται, ενώ δρακόντεια είναι η αστυνομική παρουσία. Μάλιστα, υπήρξαν και εντάσεις όταν κυκλοφόρησε η πληροφορία πως μέσα στο πλήθος βρίσκονταν και ακροδεξιοί διαδηλωτές.

Από νωρίς, περίπου 30.000 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί σε όλη τη Γαλλία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπήρχαν προβλήματα.

