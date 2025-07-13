Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε εκκλησία των Βαπτιστών του Κεντάκι, νεκρός είναι και ο δράστης της επίθεσης, δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας Άντι Μπεσίρ.

Πολλοί άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός του Κεντάκι, τραυματίστηκαν σε σειρά πυροβολισμών γύρω από το Λέξινγκτον, σύμφωνα με ανάρτηση του κυβερνήτη και της πολιτειακής αστυνομίας στην πλατφόρμα X.

Η πολιτειακή αστυνομία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ο μοναδικός ύποπτος για το περιστατικό είναι νεκρός και ο αστυνομικός λαμβάνει ιατρική περίθαλψη.

Ένας από τους πυροβολισμούς σημειώθηκε στην εκκλησία Richmond Road Baptist Church και ομάδες διασωστών βρίσκονται στο σημείο για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στα πολλά θύματα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η εφημερίδα Lexington Herald-Leader γράφει ότι ένας αστυνομικός της πολιτείας του Κεντάκι πυροβολήθηκε το πρωί της Κυριακής στο αεροδρόμιο Blue Grass στην κομητεία Φαγιέτ. Ο ύποπτος στη συνέχεια κατέφυγε στην εκκλησία των Βαπτιστών της Οδού Ρίτσμοντ, περίπου 27 χιλιόμετρα μακριά, όπου πολλοί άνθρωποι δέχθηκαν πυρά και τραυματίστηκαν, πρόσθεσε η Herald-Leader.

Η αστυνομία της πολιτείας του Κεντάκι και το αστυνομικό τμήμα του Λέξινγκτον συνέλαβαν τον ύποπτο στην εκκλησία, ανακοίνωσε η πολιτειακή αστυνομία στην πλατφόρμα X.

"Παρακαλώ προσευχηθείτε για όλους όσοι επλήγησαν από αυτές τις παράλογες πράξεις βίας", δήλωσε ο κυβερνήτης Άντι Μπεσίρ.

Το αστυνομικό τμήμα του Λέξινγκτον και η αστυνομία της πολιτείας του Κεντάκι δεν απάντησαν σε αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Το αεροδρόμιο Blue Grass σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ανέφερε ότι διεξάγεται έρευνα των αρχών επιβολής του νόμου που επηρεάζει τμήμα ενός δρόμου αεροδρομίου, αλλά ότι όλες οι πτήσεις και οι λειτουργίες του αερολιμένα συνεχίζονται κανονικά.

Πηγή: skai.gr

