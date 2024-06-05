Ο Γενικός Γραμματέας του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ επέκρινε τη Κίνα για την απόφασή της να μη συμμετάσχει στη Σύνοδο που θα οργανώσει η Ελβετία στα μέσα του μήνα με σκοπό να συζητηθούν τρόποι για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία.

Μιλώντας στο δημόσιο περιφερειακό γερμανικό δίκτυο NDR, ο κ. Στόλτενμπεργκ χαρακτήρισε «λυπηρή» την απόφαση του Πεκίνου.

Η Ελβετία έχει προσκαλέσει 160 χώρες στη Σύνοδο αυτή (15η-16η Ιουνίου). Η Ρωσία, ο στρατός της οποίας εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022, δεν έλαβε πρόσκληση.

Η κινεζική διπλωματία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα πως δεν θα συμμετάσχει. Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ εξήγησε πως υπάρχει μεγάλη απόκλιση στον τρόπο που οργανώθηκε και στις προσδοκίες της Κίνας και της διεθνούς κοινότητας.

Ο επικεφαλής του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού δήλωσε πως η εξέλιξη δεν τον εξέπληξε. Τόνισε πως όχι μόνο το Πεκίνο δεν έχει καταδικάσει την εισβολή, αλλά ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψαν μερικές ημέρες προτού ξεσπάσει ο πόλεμος συμφωνία στην οποία τονιζόταν συνεργασία «χωρίς όρια».

Ακόμη, ο Νορβηγός κατήγγειλε πως η Κίνα πωλεί προχωρημένες τεχνολογίες, μικροηλεκτρονικά και άλλα είδη στην ρωσική πολεμική βιομηχανία, επιτρέποντας στη Μόσχα να συνεχίζει τον πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

