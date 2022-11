Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια με 3 νεκρούς - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο ακόμη τραυματίστηκαν χθες Κυριακή όταν ένοπλος μπήκε στον κεντρικό χώρο της πανεπιστημιούπολης της Βιρτζίνια, στην οδό Κάλμπρεθ, και άνοιξε πυρ.

Ο δράστης της επίθεσης έχει ταυτοποιηθεί ως φοιτητής και να διαφεύγει της σύλληψης, ανέφερε σε σημερινή του ανακοίνωση ο πρόεδρος του πανεπιστημίου Τζιμ Ράιαν.

Η πανεπιστημιούπολη παραμένει σε lockdown καθώς οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον δράστη ως τον Κρίστοφερ Νταρνέλ Τζόουνς Τζούνιορ - φοιτητής - και πιστεύει ότι είναι ένοπλος και επικίνδυνος.

The UVA Police Department is looking for Christopher Darnell Jones regarding the shooting incident that occurred on the grounds of the University of Virginia. Call 911 if seen, do not approach. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw