Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, επανέλαβε την Τετάρτη την υποστήριξη της κυβέρνησής της προς την Ουκρανία, επιμένοντας ότι «δεν σκοπεύουμε να εγκαταλείψουμε την Ουκρανία στην πιο ευαίσθητη φάση των τελευταίων ετών». Ωστόσο, υποστήριξε επίσης ότι η Ιταλία δεν θα συμμετάσχει σε μια πιθανή ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία.

Η Μελόνι επέκρινε επίσης την έλλειψη «προθυμίας της Ρωσίας να συμβάλει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δίκαιο, αξιόπιστο και εποικοδομητικό τρόπο». σύμφωνα με το Baha Breaking News.

Αναγνώρισε ότι το ζήτημα των ουκρανικών εδαφών είναι «το πιο δύσκολο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί» και ότι πρέπει να επιλυθεί μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Πρόσθεσε ότι η Ιταλία παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της οικονομικής πίεσης προς τη Ρωσία και ότι η οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία πρέπει να εξαρτάται από τον σεβασμό του Κιέβου προς τις αρχές του κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.