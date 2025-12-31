Πυροτεχνήματα και εύθραυστες εκεχειρίες: Ο κόσμος αποχαιρετά το 2025 και υποδέχεται το 2026

Το Σίδνεϊ, που θεωρείται η πρωτεύουσα του κόσμου για τον εορτασμό της πρωτοχρονιάς, πραγματοποίησε μια πολύχρωμη γιορτή, περιλαμβάνοντας και ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της επίθεσης στην παραλία Μπόντι. Η ασφάλεια ήταν αυστηρή και, πριν από τα παραδοσιακά πυροτεχνήματα, η εμβληματική Γέφυρα του Λιμανιού φωτίστηκε με λευκό χρώμα ως σύμβολο ειρήνης και ενότητας.

Ο κόσμος άρχισε να κλείνει το κεφάλαιο του 2025, μια χρονιά που έφερε έναν Αμερικανό Πάπα, επισφαλείς ειρηνευτικές συνομιλίες σε διάφορα μέρη του κόσμου και έναν πρόεδρο των ΗΠΑ, του οποίου η επιρροή έγινε αισθητή παγκοσμίως.

Το νησιωτικό κράτος του Κιριμπάτι στον Ειρηνικό Ωκεανό ήταν το πρώτο που υποδέχθηκε το 2026, ακολουθούμενο από την πρώτη μεγάλη πόλη, το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας.

2025: Τραμπ, εκεχειρίες και δασμοί

Η χρονιά ξεκίνησε με την επιστροφή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο οποίος υποσχέθηκε να φέρει ειρήνη στις συνεχιζόμενες παγκόσμιες συγκρούσεις και να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια οικονομική τάξη.

Ο Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις νωρίς το 2025 με τις φιλοδοξίες του σχετικά με τη Γροιλανδία, ένα αυτόνομο δανικό έδαφος, καθώς και με τον Καναδά και τη Διώρυγα του Παναμά. Στη συνέχεια επέβαλε εκτεταμένους δασμούς σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, η οποία απάντησε πριν οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου αναθεωρήσουν τις κινήσεις τους.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε στην πρωτοχρονιάτικη ομιλία του ότι η τάση της εθνικής επανένωσης της Κίνας είναι «ασταμάτητη», επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να προσαρτήσει την Ταϊβάν, μετά από προειδοποιητικά πολεμικά γυμνάσια γύρω από το αυτοδιοικούμενο νησί.

Ο Τραμπ συνέβαλε στη διαπραγμάτευση μιας ιστορικής εκεχειρίας στη Γάζα τον Οκτώβριο, τερματίζοντας δύο χρόνια αιματοχυσίας στην παλαιστινιακή λωρίδα. Το σχέδιο ειρήνης του επέτρεψε την απελευθέρωση όλων, εκτός από έναν όμηρο Ισραηλινό, αλλά η εκεχειρία παραμένει επισφαλής, με εκατοντάδες νεκρούς στη Γάζα και αβεβαιότητα για τη δέσμευση των πλευρών στη δεύτερη φάση της συμφωνίας.

Ο Τραμπ έχει επίσης ισχυριστεί ότι συνέβαλε στον τερματισμό πολέμων, όπως αυτόν μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης. Η εκεχειρία που βοήθησε να διαπραγματευτεί εκεί παραμένει επισφαλής, αλλά η χρονιά έκλεισε με ανανεωμένη συμφωνία.

Η Ρωσία και η Ουκρανία θα εισέλθουν στο 2026 εξακολουθώντας να βρίσκονται σε πόλεμο, κοντά στα τέσσερα χρόνια από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Μόσχας στη γειτονική της χώρα.

Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να τερματίσει τον πόλεμο σε μια μέρα, αλλά η συμφωνία παραμένει άπιαστη παρά μήνες εντατικής διπλωματίας —συμπεριλαμβανομένου ενός έντονου καυγά με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο, μιας τελετής υποδοχής με κόκκινο χαλί για τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα και ενός προτεινόμενου σχεδίου ειρήνης που έχει προκαλέσει συναισθήματα ελπίδας, απογοήτευσης και αβεβαιότητας σε όλη την Ευρώπη.

Δεν θα πραγματοποιηθούν δημόσιοι εορτασμοί της Πρωτοχρονιάς στο Κίεβο, καθώς πολλοί Ουκρανοί συνεχίζουν να περνούν πολλές ώρες στο σκοτάδι υπό τις αδιάκοπες επιθέσεις της Μόσχας.

Άλλα σημαντικά γεγονότα του 2025

Εκτός από τις συγκρούσεις που κυριάρχησαν στις ειδήσεις, ο κόσμος παρακολούθησε τον Αμερικανικής καταγωγής Καρδινάλιο Ρόμπερτ Φράνσις Πρεβόστ να γίνεται Πάπας τον Μάιο, παίρνοντας το όνομα Πάπας Λέων XIV, αντικαθιστώντας τον Πάπα Φραγκίσκο, που πέθανε σε ηλικία 88 ετών τον Απρίλιο.

Η ληστεία στο Λούβρο τράβηξε την παγκόσμια προσοχή, και το έτος κλείνει με τα ανεκτίμητα κοσμήματα να μην έχουν ακόμη ανακτηθεί μετά την τολμηρή ληστεία μέρα-μεσημέρι. Στο Χονγκ Κονγκ, η παραδοσιακή εκτόξευση πυροτεχνημάτων ακυρώθηκε μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά σε πολυκατοικία που στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 160 ανθρώπους.

Το 2026 θα φέρει τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, μια ευκαιρία για το κοινό να εκφράσει τη γνώμη του για τη δεύτερη προεδρική θητεία Τραμπ.

Το νέο έτος θα διεξαχθούν δύο μεγάλα αθλητικά γεγονότα, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο Μιλάνο τον Φεβρουάριο και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, που θα φιλοξενηθεί από κοινού από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό το καλοκαίρι.

Μεταξύ των φαβορί για το τουρνουά βρίσκεται η Βραζιλία, που επίσης σχεδιάζει να ξεκινήσει τη χρονιά με στυλ. Η περσινή γιορτή 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων στην παραλία Κοπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο αναγνωρίστηκε επίσημα την Τρίτη ως η μεγαλύτερη γιορτή Πρωτοχρονιάς στον κόσμο. Φέτος, οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν την μεγαλύτερη ποτέ επίδειξη πυροτεχνημάτων στο Ρίο.

