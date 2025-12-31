Τα κρούσματα γρίπης αυξάνονται στις ΗΠΑ εν μέσω των ταξιδιών και των κοινωνικών συναθροίσεων των γιορτών, με τις λοιμώξεις να αυξάνονται ταχύτερα σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Εκτιμήσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη δείχνουν ότι μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 7,5 εκατομμύρια κρούσματα, 81.000 νοσηλείες και 3.100 θάνατοι, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι αριθμοί είναι πιθανό να συνεχίσουν να αυξάνονται.

Τα ταξίδια των γιορτών, τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού και η παραπληροφόρηση συμβάλλουν στην έξαρση, δήλωσαν ειδικοί δημόσιας υγείας στο Reuters.

Από τους 275 ιούς που συλλέχθηκαν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2025 και υποβλήθηκαν σε περαιτέρω γενετική ανάλυση στο CDC, το 89,5% ανήκε στο υποκλάδο K, μια παραλλαγή του ιού της γρίπης A(H3N2).

Ένας σημαντικός παράγοντας ανησυχίας στη φετινή περίοδο γρίπης είναι η ταχύτητα με την οποία εμφανίζονται τα κρούσματα μόλις ο ιός εισέλθει σε μια συγκεκριμένη πολιτεία ή γεωγραφική περιοχή, δήλωσε ο Άντριου Πέκος, ιολόγος στη Σχολή Δημόσιας Υγείας Bloomberg του Πανεπιστημίου Johns Hopkins.

Ορισμένα πειραματικά δεδομένα και γενετικές αλληλουχίες δείχνουν επίσης ότι ο ιός φαίνεται να έχει μεταλλάξεις που του επιτρέπουν να αποφεύγει μέρος της υπάρχουσας ανοσίας του πληθυσμού, πρόσθεσε.

Περισσότεροι από 19.000 ασθενείς με γρίπη εισήχθησαν σε νοσοκομεία την εβδομάδα που έληξε στις 20 Δεκεμβρίου, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 10.000 σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το CDC.

Πέντε παιδιατρικοί θάνατοι που σχετίζονται με τη γρίπη αναφέρθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ανεβάζοντας το σύνολο για τη σεζόν 2025-26 στους οκτώ.

«Αυτή θα μπορούσε να είναι μια πολύ μεγαλύτερη περίοδος γρίπης από αυτές που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενδείξεις ότι, ανά ασθενή, είναι πιο σοβαρή», δήλωσε ο Ντάνιελ Κούριτσκις, ανώτερος λοιμωξιολόγος του Mass General Brigham.

Παρότι οι δείκτες σοβαρότητας παραμένουν χαμηλοί, η δραστηριότητα της γρίπης αναμένεται να συνεχιστεί για αρκετές ακόμη εβδομάδες, σύμφωνα με την έκθεση του CDC.

Ο οργανισμός κάλεσε όλους όσοι είναι έξι μηνών και άνω και δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης.

Οι ειδικοί πρόσθεσαν ότι, παρότι υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ του εμβολίου και των κυκλοφορούντων στελεχών του ιού, ο εμβολιασμός παραμένει σημαντικός, καθώς προκαλεί την παραγωγή αντισωμάτων που μπορούν να αναγνωρίσουν τη νέα παραλλαγή και να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της νόσου.

«Γνωρίζουμε ότι το εμβόλιο δεν ταιριάζει απόλυτα με αυτό το στέλεχος… επειδή ο ιός της γρίπης έχει μεταλλαχθεί λίγο», δήλωσε ο Έρικ Άσερ, οικογενειακός γιατρός στο νοσοκομείο Lenox Hill του ομίλου Northwell.

Περίπου 130 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου κατά της γρίπης έχουν διανεμηθεί στη χώρα αυτή τη σεζόν, σύμφωνα με το CDC.

«Όλες αυτές οι εορταστικές συναναστροφές είναι βέβαιο ότι θα αυξήσουν τη μετάδοση και ακόμη δεν έχουμε δει την αρχή μιας επιβράδυνσης στην αύξηση των κρουσμάτων», δήλωσε ο Κάμερον Γουλφ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Duke.

Πηγή: skai.gr

