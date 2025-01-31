Λογαριασμός
Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των τριών ομήρων που θα απελευθερωθούν το Σάββατο

Οι όμηροι είναι οι Ofer Calderon, Keith Siegel και Yarden Bibas, ανέφερε ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς Αμπού Ομπέιντα

Η Χαμάς έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα τα ονόματα των τριών ισραηλινών ομήρων που θα απελευθερωθούν το Σάββατο

Οι όμηροι είναι οι Ofer Calderon, Keith Siegel και Yarden Bibas, ανέφερε ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς Αμπού Ομπέιντα σε ανάρτησή του στο κανάλι του telegram σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

TAGS: Χαμάς Ισραήλ όμηροι
