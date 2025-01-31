Η Χαμάς έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα τα ονόματα των τριών ισραηλινών ομήρων που θα απελευθερωθούν το Σάββατο

Οι όμηροι είναι οι Ofer Calderon, Keith Siegel και Yarden Bibas, ανέφερε ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς Αμπού Ομπέιντα σε ανάρτησή του στο κανάλι του telegram σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.