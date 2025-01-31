Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεγάλη συναυλία στο Λος Άντζελες για τους πυρόπληκτους - Ποιοι σταρ τραγούδησαν - Βίντεο, φωτογραφίες

Το παρών έδωσαν πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες με έδρα την Καλιφόρνια όπως η Lady Gaga, η Κέιτι Πέρι, ο Στίνγκ, η Γκουέν Στεφάνι και οι Red Hot Chili Peppers

Λος Άντζελες - FireAid Benefit Concert: Μεγάλοι σταρ τραγούδησαν για τους πυρόπληκτους - Βίντεο

Μία μεγάλη συναυλία για την ανακούφιση των πυρόπληκτων στην Καλιφόρνια έγινε πρν λίγες ώρες (πρωί Ελλάδας) στο Intuit Dome and Kia Forum στην περιοχή Inglewood του Λος Άντζελες

Το παρών στο FireAid Benefit Concert έδωσαν πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες όπως η Κέιτι Πέρι, ο Στίνγκ, η Γκουέν Στεφάνι, η Μπίλι Έιλις, οι Red Hot Chili Peppers, η Lady Gaga και η Τζόνι Μίτσελ. 

Μάλιστα, η Lady Gaga ερμήνευσε για πρώτη φορά το τραγούδι "all I need is time" που έγραψαν εκείνη και ο αρραβωνιαστικός της αποκλειστικά για τη συναυλία του Fireaid.

Η συναυλία μεταδόθηκε ζωντανά από πολλές πλατφόρμες και social media. 

στινγκ

Ο Στινγκ

η Γκουέν Στεφάνι

Η Γκουέν Στεφάνι των No Doudt

slash

Ο διάσημος κιθαρίστας Slash με τον Chris Robinson

κειτι περι

Η Κέιτι Πέρι

Flea of Red Hot Chili Peppers

Ο Flea των Red Hot Chili Peppers

Την συναυλία παρακολούθησαν και η Κάμαλα Χάρις με τον σύζυγό της. 

«Η Κάμαλα και εγώ είμαστε ευγνώμονες που βρισκόμαστε στη συναυλία FireAid απόψε στη γενέτειρά μας, το Λος Άντζελες. Είναι μια υπέροχη νύχτα που δείχνει τη δύναμη και την ανθεκτικότητα της πόλης μας καθώς αρχίζουμε να ανακάμπτουμε και να ξαναχτίζουμε από τις καταστροφικές πυρκαγιές» έγραψε στο Χ ο Ντάγκλας Έμχοφ.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές,  τα χρήματα θα διατεθούν σε «βραχυπρόθεσμες προσπάθειες ανακούφισης και μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες για την πρόληψη μελλοντικών καταστροφών από πυρκαγιές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λος Άντζελες Καλιφόρνια Φωτιές συναυλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark