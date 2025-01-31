Λος Άντζελες - FireAid Benefit Concert: Μεγάλοι σταρ τραγούδησαν για τους πυρόπληκτους - Βίντεο

Μία μεγάλη συναυλία για την ανακούφιση των πυρόπληκτων στην Καλιφόρνια έγινε πρν λίγες ώρες (πρωί Ελλάδας) στο Intuit Dome and Kia Forum στην περιοχή Inglewood του Λος Άντζελες.

Το παρών στο FireAid Benefit Concert έδωσαν πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες όπως η Κέιτι Πέρι, ο Στίνγκ, η Γκουέν Στεφάνι, η Μπίλι Έιλις, οι Red Hot Chili Peppers, η Lady Gaga και η Τζόνι Μίτσελ.

Μάλιστα, η Lady Gaga ερμήνευσε για πρώτη φορά το τραγούδι "all I need is time" που έγραψαν εκείνη και ο αρραβωνιαστικός της αποκλειστικά για τη συναυλία του Fireaid.

🚨 lady gaga performs an original song “all i need is time” she and her fiancé wrote solely for the fireaid benefit concert. pic.twitter.com/3EqeLI5nZZ — pop culture gal (@allurequinn) January 31, 2025

Η συναυλία μεταδόθηκε ζωντανά από πολλές πλατφόρμες και social media.

Ο Στινγκ

Η Γκουέν Στεφάνι των No Doudt

Ο διάσημος κιθαρίστας Slash με τον Chris Robinson

Η Κέιτι Πέρι

Ο Flea των Red Hot Chili Peppers

Την συναυλία παρακολούθησαν και η Κάμαλα Χάρις με τον σύζυγό της.

«Η Κάμαλα και εγώ είμαστε ευγνώμονες που βρισκόμαστε στη συναυλία FireAid απόψε στη γενέτειρά μας, το Λος Άντζελες. Είναι μια υπέροχη νύχτα που δείχνει τη δύναμη και την ανθεκτικότητα της πόλης μας καθώς αρχίζουμε να ανακάμπτουμε και να ξαναχτίζουμε από τις καταστροφικές πυρκαγιές» έγραψε στο Χ ο Ντάγκλας Έμχοφ.

Kamala and I are grateful to be at the FireAid concert tonight in our hometown of Los Angeles. It is a wonderful night that shows the strength and resilience of our city as we begin to recover and rebuild from the devastating wildfires. pic.twitter.com/Lrz8LcMYHH — Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) January 31, 2025

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τα χρήματα θα διατεθούν σε «βραχυπρόθεσμες προσπάθειες ανακούφισης και μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες για την πρόληψη μελλοντικών καταστροφών από πυρκαγιές».

