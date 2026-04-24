Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο Μάντσεστερ: Καπνός έχει «σκεπάσει» όλη την πόλη - Δείτε βίντεο

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έκαναν έκκληση στους πολίτες να φύγουν από την περιοχή, ενώ υπάρχουν αναφορές για βαρέλια με χημικά και λάδια σε κοντινή απόσταση

Μάντσεστερ

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο εργοστασίου σε βιομηχανικό πάρκο στο Μάντσεστερ της Βρετανίας, με την αστυνομία να κλείνει κεντρικούς δρόμους γύρω από την περιοχή, όπως αναφέρει το BBC.

Πυκνές στήλες μαύρου καπνού είναι ορατές σε όλη την πόλη, με την εστία της φωτιάς να πιστεύεται ότι ξεκίνησε στην περιοχή του Τράφορντ - αν και τα αίτια δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην οδό Clarence Avenue στο Τράφορντ Παρκ περίπου στις 13:25 (ώρα Βρετανίας), σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Οι υπηρεσίες απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ υπάρχουν αναφορές για βαρέλια με χημικά και λάδια που είναι αποθηκευμένα σε κοντινή απόσταση. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι αστυνομικοί βρίσκονται εκεί για να υποστηρίξουν την πυροσβεστική υπηρεσία, έχοντας επιβάλει τον αποκλεισμό αρκετών δρόμων.

Φωτογραφίες και βίντεο από τη φωτιά έχουν κοινοποιηθεί ευρέως στο διαδίκτυο, ενώ υπάρχουν αναφορές από πολίτες που λένε ότι ο καπνός είναι ορατός από πολλά χιλιόμετρα.

Πυροσβεστικά πληρώματα από το Στρέτφορντ, το Έκλες και το Κέντρο του Μάντσεστερ κλήθηκαν στην περιοχή για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία του Μάντσεστερ δήλωσε ότι συνεργάζεται με μέλη μιας ομάδας αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών (HART).

