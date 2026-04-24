Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο εργοστασίου σε βιομηχανικό πάρκο στο Μάντσεστερ της Βρετανίας, με την αστυνομία να κλείνει κεντρικούς δρόμους γύρω από την περιοχή, όπως αναφέρει το BBC.

Πυκνές στήλες μαύρου καπνού είναι ορατές σε όλη την πόλη, με την εστία της φωτιάς να πιστεύεται ότι ξεκίνησε στην περιοχή του Τράφορντ - αν και τα αίτια δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην οδό Clarence Avenue στο Τράφορντ Παρκ περίπου στις 13:25 (ώρα Βρετανίας), σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

WATCH: Large fire at an industrial building after multiple explosions heard near the Trafford Centre in Manchester.

England: A massive fire ravages an industrial estate in Trafford Park, Greater Manchester.



The fire reportedly started in a warehouse or building.

Οι υπηρεσίες απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ υπάρχουν αναφορές για βαρέλια με χημικά και λάδια που είναι αποθηκευμένα σε κοντινή απόσταση. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι αστυνομικοί βρίσκονται εκεί για να υποστηρίξουν την πυροσβεστική υπηρεσία, έχοντας επιβάλει τον αποκλεισμό αρκετών δρόμων.

Φωτογραφίες και βίντεο από τη φωτιά έχουν κοινοποιηθεί ευρέως στο διαδίκτυο, ενώ υπάρχουν αναφορές από πολίτες που λένε ότι ο καπνός είναι ορατός από πολλά χιλιόμετρα.

Πυροσβεστικά πληρώματα από το Στρέτφορντ, το Έκλες και το Κέντρο του Μάντσεστερ κλήθηκαν στην περιοχή για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία του Μάντσεστερ δήλωσε ότι συνεργάζεται με μέλη μιας ομάδας αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών (HART).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.