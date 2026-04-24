Fed: : Έκλεισε η έρευνα για τον Πάουελ - Ανοίγει ο δρόμος για την επικύρωση του Γουόρς

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έθεσε τέλος στην έρευνά του για τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Τζερόμ Πάουελ, αίροντας ένα σημαντικό εμπόδιο για την επικύρωση του διαδόχου του, Κέβιν Γουόρς.

Η ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Περιφέρειας της Κολούμπια, Τζανίν Πίρο, δήλωσε σε ανάρτησή της στο X ότι η υπηρεσία της τερματίζει την έρευνα για τις εκτεταμένες ανακαινίσεις των κτιρίων της Fed, καθώς αυτές θα εξεταστούν από τον γενικό επιθεωρητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

This morning the Inspector General for the Federal Reserve has been asked to scrutinize the building costs overruns – in the billions of dollars – that have been borne by taxpayers.



The IG has the authority to hold the Federal Reserve accountable to American taxpayers. I… — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 24, 2026

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι είναι βέβαιος πως η Γερουσία θα επικυρώσει σύντομα τον Κέβιν Γουόρς ως τον επόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Η απόφαση βάζει τέλος σε μία έρευνα από τις πολλές που έχει κινήσει το υπουργείο Δικαιοσύνης κατά προσώπων που θεωρούνται αντίπαλοι του Αμνερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία για μήνες δεν είχε ουσιαστική πρόοδο, καθώς οι εισαγγελείς δυσκολεύονταν να τεκμηριώσουν ποινικό αδίκημα.

Σε κεκλεισμένων των θυρών ακροαματική διαδικασία τον Μάρτιο, εισαγγελέας που χειριζόταν την υπόθεση παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση δεν είχε εντοπίσει μέχρι τότε καμία ένδειξη που να παραπέμπει σε έγκλημα, ενώ στη συνέχεια δικαστής ακύρωσε τις κλητεύσεις που είχαν εκδοθεί προς τη Fed.

Ο δικαστής Τζέιμς Μπόασμπεργκ ανέφερε ότι οι εισαγγελείς είχαν προσκομίσει «ουσιαστικά μηδενικά στοιχεία» που να υποδηλώνουν ότι ο Πάουελ διέπραξε αδίκημα, χαρακτηρίζοντας παράλληλα την αιτιολόγηση των κλητεύσεων ως «ασθενή και ατεκμηρίωτη».

Ανώτερα στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης επικοινώνησαν τις τελευταίες ημέρες με γερουσιαστές, μεταξύ των οποίων και ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Τίλις, μέλος της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, ενημερώνοντάς τους για την πρόθεση να τερματιστεί η έρευνα και να παραπεμφθεί το ζήτημα των φερόμενων υπερβάσεων κόστους στα κεντρικά γραφεία της Fed στην Ουάσιγκτον στον εσωτερικό ελεγκτικό μηχανισμό της τράπεζας, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ABC News.

Ο ανεξάρτητος γενικός επιθεωρητής της Fed είχε ήδη διενεργήσει έλεγχο για το κόστος της ανακαίνισης του κτιρίου το 2021, ενώ ο ίδιος ο Πάουελ είχε ζητήσει πέρυσι νέα επανεξέταση του έργου, ύψους 2,5 δισ. δολαρίων.



Πηγή: skai.gr

